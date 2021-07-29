全球最大銅礦面臨罷工風險　供應恐進一步緊張

外媒報道，智利Escondida銅礦的工會領導人呼籲工人拒絕資方必和必拓的最終工資提議。在全球供應吃緊、銅價高漲的情況下，提高了這個全球最大銅礦發生罷工的可能性。

該工會周三(28日)發表聲明，表示在智利例行薪資談判期結束時提出的工資方案，未能滿足勞工的要求，必和必拓還要求延長工作時間以提高生產率和利潤。

合約談判從3月底開始，工會在周末收到了公司的最終報價。工會的2,330名成員將在7月31日之前對這項方案進行投票。

工會表示，在這種情況下，罷工是工人們的唯一手段，以敦促管理層緊急改善他們的做事方式。工會主席Jessica Orellana表示，工人的要求及其在生產鏈中的關鍵作用被忽視。工會正提高人們投票支持罷工的意識，並希望他們100%會這樣做。如果工人投票贊成罷工，當地法律規定，雙方仍必須經過政府主導，為期5至10天的調解。

之前在工會要求下，工人們於2017年進行了44天的罷工，並打擊銅市。如果這座去年產量120萬噸的銅礦發生罷工，將在全球經濟復甦推高需求之際，導致全球供應吃緊。

倫敦金屬交易所(LME)銅價仍徘徊在6周高位，3個月期銅周四盤中上漲0.6%，每噸報9,746美元。