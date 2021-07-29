和黃醫藥：目標2025年藥物組合達9款　正覓併購機會

和黃醫藥連同現已上市的藥品，目標2025年在中國藥品及組合增至9款，而海外市場則有5款。首席財務官鄭澤鋒相信，隨藥物陸續上市，能為公司帶來好的收入，預期美國、歐洲地區銷售能為公司帶來新的收入來源，能有效抵銷研發開支。今年腫瘤藥物銷售收入指引為1.1億至1.3億美元，遠高於去年實際銷售的3,020萬美元。

「愛優特」及「蘇泰達」已納入中國醫保目錄，賀雋透露，新上市的「沃瑞沙」有資格參與明年的醫保談判，坦言對藥物降價有所擔憂，但有信心可以尋求適合的價錢作平衡，又指納入醫保能接觸更多的病人。不過，在中國銷售的毛利率會較海外的低，而營運成本亦較海外為低，故公司續以高質素的腫瘤藥物為策略，以取得較好的毛利率。

公司今年上半年的研發開支按年增加66.34%至1.23億美元。賀預期，今年全年研發開支逾3億美元，估計水平相若，或稍高。另外，他表示，公司不局限於尋求與免疫療法「PD-1」相關的混合療法方案，並在現有10種在研藥物上，透過不同配搭、臨床測試等，以增加治療方法。

公司的合作夥伴跨國藥企阿斯利康對「沃瑞沙」於中國首次銷售的里程碑付款2,500萬美元將於下半年入帳，加上完成早前公布出售非處方藥業務的收入、在港上市集資所得，公司手頭現金有逾10億美元。賀雋透露，正物色合適的收購對象，主要考慮作價是否合適、與公司藥物組合會否具協同效應。

另外，公司與阿斯利康就「沃瑞沙」用於治療胃癌的臨床試驗已進入二期，並完成首名患者給藥。賀雋料，有關臨床試驗，能在今年年底前能進入第三段階段。