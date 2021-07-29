百威亞太：未來12個月未有新的加價計劃

對於商品價格一直上升，楊表示，集團啤酒產品已於上半年加價，但公司會在供應、物流和採購方面盡量減低成本，並提高生產量作對沖，故未來12個月內未有新的加價計劃，公司亦會密切留意通脹情況，保持靈活的定價政策。

集團今年第二季的中國市場銷售倒退，他解釋，去年2至3月內地在疫情高峰期實施全面封鎖措施，令去年首季基數較低，故今年同期集團增長強勁；而內地疫情在去年第二季逐漸受控，帶動啤酒銷售反彈，故今年次季銷售在高基數下出現倒退，但整體上半年銷量仍升18.4%，亦較前年有所增長。

對於內地出現「國潮」現象，他指出，集團旗下有國際品牌，亦有中國本地品牌，過去半年在內地市場表現穩定。

此外，楊指出，東京奧運期間，大眾對啤酒的需求有所提高，惟集團在日本市場的市佔率不算高，當地疫情亦未受控，各地正保持社交距離、酒吧停業等防疫措施，加上奧運不像世界盃等足球比賽更能刺激啤酒銷量，故對整體銷售推動作用不大。