百威亞太：未來12個月未有新的加價計劃
2021年07月29日 15:26
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楊克(左)
百威亞太(01876)首席執行官兼董事會聯席主席楊克表示，過去一年內地啤酒行業明顯復甦，對未來增長仍保持樂觀。集團會拓展新銷售渠道及不同種類的啤酒組合，尤其集中擴大高端細分市場，隨着中國城市持續升級、人口收入增長，相信消費者轉向高端化產品的趨勢將持續。
對於商品價格一直上升，楊表示，集團啤酒產品已於上半年加價，但公司會在供應、物流和採購方面盡量減低成本，並提高生產量作對沖，故未來12個月內未有新的加價計劃，公司亦會密切留意通脹情況，保持靈活的定價政策。
集團今年第二季的中國市場銷售倒退，他解釋，去年2至3月內地在疫情高峰期實施全面封鎖措施，令去年首季基數較低，故今年同期集團增長強勁；而內地疫情在去年第二季逐漸受控，帶動啤酒銷售反彈，故今年次季銷售在高基數下出現倒退，但整體上半年銷量仍升18.4%，亦較前年有所增長。
對於內地出現「國潮」現象，他指出，集團旗下有國際品牌，亦有中國本地品牌，過去半年在內地市場表現穩定。
此外，楊指出，東京奧運期間，大眾對啤酒的需求有所提高，惟集團在日本市場的市佔率不算高，當地疫情亦未受控，各地正保持社交距離、酒吧停業等防疫措施，加上奧運不像世界盃等足球比賽更能刺激啤酒銷量，故對整體銷售推動作用不大。