恒隆：大型品牌加快進駐內地商場　樓市調控影響有限

內地市場近年成為恒隆系增長動力，盧韋柏表示，內地奢侈零售市道不會伴隨疫情消退，口岸重開而減少，因為疫情期間已出現系統性改變。對於內地經濟增長放緩，他指出，暫時旗下商場租戶銷售未見影響，相信現在疫情完結後，品牌有機會加強推廣。陳啟宗認為，大品牌清楚(業績)增長的最大動力來自中國市場，內地奢侈品牌的產品系列更為全世界最齊全，當有些產品只有內地商場能夠購買，「中國客人就會留喺度」。

位於武漢恒隆廣場的商場今年3月開業，盧韋柏表示，目前出租率已達71%，相信該商場的出租率到年底「冇100%都差唔多去到90%」，並透露目前比較大型的品牌進駐速度較昆明恒隆廣場為快，預計表現將更成功。另集團6月推出「恒隆府」品牌，為集團在內地銷售的首個公寓式住宅，接下來會開始潛在客戶聯繫，期望年底準備好銷售辦公室、樣板房，下年年初開始預售。

談及內地對房地產調控不斷收緊，陳啟宗表示，對恒隆的業務沒有影響，因為政府的嚴格措施主要針對住宅，而恒隆絕大部分的資產是商業房地產，只有少數高檔住宅。

陳認為，中國住房市場已剛剛過了一個臨界點，再不是也往20多年西部牛仔的時代，從前(行業)比較不規範，如今政府對行業進行規範很好；惟發展商難以如以往容易賺錢，故很多房企要發展其他生意。

被問到未來會否在香港投地，陳啟宗指出，「高檔住宅地一定有興趣，夠唔夠人競爭就好難講」。

首席財務總監何孝昌表示，本輪內地調控措施主要針對超出「三道紅線」，即有關財務指標不達標的房企，以恒隆的財務狀況而言，「嗰三道紅線睇都未睇得到」。