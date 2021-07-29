道期升87點　油價向好

2021年07月29日 16:24
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    美匯指數報92.1；港匯見7.7754；離岸人民幣(CNH)報6.4660；美元兌日圓報109.83；歐元企1.1870，英鎊處1.3945。金價報1,816美元。油價向好，布油報75.4美元，紐油報73.15美元。道指期貨升87點，歐股三大指數上揚。
    ●市後關注點
    -20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國第二季國內生產總值(GDP)
    -22:00 美國6月待完成房屋銷售
    ●港股連日反彈，恒生指數收市報26,315點，升841點或3.3%，連續兩日反彈，累漲1,228點。國企指數收報9,415點，升344點或3.8%；科技指數飆515點或8%，以全日高位6,958點收市。主板全日成交2,541億港元。https://bit.ly/3ycSXZO
    -傳騰訊最快8月初步完成搜狗整合工作。
    -恒隆集團半年轉賺15億元，中期息21仙。
    -恒隆地產中期轉賺22億元，香港物業收入跌12%。
    -和黃醫藥：目標2025年藥物組合達9款，正覓併購機會。
    ●滬綜指收升50點，創業板指飆5.3%。https://bit.ly/3i8SxOj
    ●美國網上券商Robinhood每股定價38美元，周四掛牌。
    ●金管局：貨幣市場有序運作，應續謹慎管理市場波動風險。
    -聯儲局息率不變，分析料香港低息環境維持至2024年。
    ●IC Insights：今年集成電路出貨量將大增21%。
    ●IDC：首季中國雲市場規模361億，阿里雲市佔稱冠。
    ●嚴控買樓資格！武漢就「憑房票買房」徵求意見。
    ●保本至上？科技女股神幾乎沽清中概股。
    ●瑞信次季純利大跌78%，遜預期。
    ●全球航運困局未解，業界料明年春節後才能紓緩。
    ●全球缺「芯」襲車企！日產警告現時未許樂觀。
    ●美國散戶低撈中概股，追入電動車及阿里巴巴。
    ●美國擬收緊監管，對虛擬貨幣交易課稅。
    ●傳中國繼續允許中資企業赴美上市。
    ●官媒：外資對監管措施過慮，中國股市穩健有底氣。
    ●澳洲第2季出口價格指數增長13.2%，高過預期。
    ●就業改善！瑞銀上調香港今年經濟增長預測至7%。
    ●滙豐維持最優惠利率5厘不變。