道期升87點 油價向好

美匯指數報92.1；港匯見7.7754；離岸人民幣(CNH)報6.4660；美元兌日圓報109.83；歐元企1.1870，英鎊處1.3945。金價報1,816美元。油價向好，布油報75.4美元，紐油報73.15美元。道指期貨升87點，歐股三大指數上揚。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國第二季國內生產總值(GDP)

-22:00 美國6月待完成房屋銷售

-傳騰訊最快8月初步完成搜狗整合工作。

-恒隆集團半年轉賺15億元，中期息21仙。

-恒隆地產中期轉賺22億元，香港物業收入跌12%。

-和黃醫藥：目標2025年藥物組合達9款，正覓併購機會。

●美國網上券商Robinhood每股定價38美元，周四掛牌。

●金管局：貨幣市場有序運作，應續謹慎管理市場波動風險。

-聯儲局息率不變，分析料香港低息環境維持至2024年。

●IC Insights：今年集成電路出貨量將大增21%。

●IDC：首季中國雲市場規模361億，阿里雲市佔稱冠。

●嚴控買樓資格！武漢就「憑房票買房」徵求意見。

●保本至上？科技女股神幾乎沽清中概股。

●瑞信次季純利大跌78%，遜預期。

●全球航運困局未解，業界料明年春節後才能紓緩。

●全球缺「芯」襲車企！日產警告現時未許樂觀。

●美國散戶低撈中概股，追入電動車及阿里巴巴。

●美國擬收緊監管，對虛擬貨幣交易課稅。

●傳中國繼續允許中資企業赴美上市。

●官媒：外資對監管措施過慮，中國股市穩健有底氣。

●澳洲第2季出口價格指數增長13.2%，高過預期。

●就業改善！瑞銀上調香港今年經濟增長預測至7%。

●滙豐維持最優惠利率5厘不變。