調查指四成市民有意置業　代理料樓價有15%升幅

有代理行今日(29日)發布置業意向調查，結果顯示，約43.5%受訪者表示有意入市，較對上兩次同類調查增加逾10%，反映受訪者的入市態度已由觀望轉為積極。此外，表示置業作投資用途的受訪者有上升趨勢，由上次調查的逾30%擴大至現時的約40.7%。

美聯住宅部行政總裁布少明預期，本港樓市約有15%增幅，其中豪宅更會跑贏大市，增幅料達20%。他又指，調查反映有77.9%受訪者認為未來半年樓價走勢平穩向好，而投資者比例亦是過去4次調查新高，相信與港股近期不穩，令資金流入物業市場避險有關。

他又提到，因應市民的置業及換樓需求，建議政府進一步「撤辣」，放寬逾1,000至2,000萬元物業按揭成數至70%或以上，以加速二手物業流轉，協助市民置業。

另方面，近月雖偶爾有議價空間較大的移民盤放售，惟布稱據良民證的申請數字推斷，本港最多有約6,000個家庭移民，相信放盤會很快被市場吸納，加上市場大部分業主叫價積極，估計對整體樓市影響不大，反而更有望在8月破頂。

布預計，今年新盤銷量有望回升至1.8萬伙水平，比去年升近20%，而全年銷售或達2,500億港元，創《一手住宅物業銷售條例》生效後新高。二手市場則料可錄約67,700宗水平，全年成交額更可達5,800億元水平，創有紀錄新高。