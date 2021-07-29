BCT銀聯：市況波動多了強積金成員轉倉　較看歐美股市

BCT首席業務總監李德麟表示，過去3個月中，8成半受訪者曾處理強積金(MPF)事宜，主要查閱戶口餘額、投資組合及基金資料等，其中大部分通過網站及手機應用程式管理MPF，可見電子化已成主流。

近期市況波動，李氏坦言，多了強積金成員轉換投資組合，惟人數不顯著。展望下半年投資市場環境，他指，港股容易受中國政策及中美關係等不明朗因素影響，對其保持中性，較看好歐洲、美國股票市場，至於亞洲市場則需視乎美元走勢。

BCT董事總經理及行政總裁劉嘉時稱，目前公司正密羅緊鼓籌劃推出新基金，包括針對退休後的投資方案，為成員增加基金選擇。未來會繼續強化產品、推出整合戶口優惠、進一步優化電子化服務，以及深化投資者教育，與成員建立更緊密聯繫。

此外，BCT今日(29日)推出全新品牌標誌，劉氏指，新標誌進一步突出企業使命，其中「b」(bringing value)以創意及洞察力創造價值，「c」(connectivity) 透過協作與客戶建立更緊密聯繫，及「t」((trusted) 成為持份者可靠信賴的夥伴，以邁向可持續發展的未來。

BCT銀聯集團調查顯示，76%受訪者期望退休後財務自由、多姿多采及緊貼社會的退休生活，惟約3成受訪在職人士及約7成受訪退休人士目前沒有使用任何退休理財方案，反映港人在財務上缺乏完善規劃及行動，未能滿足未來生活的實際財務需要。

調查結果顯示，除去自住物業後，在職人士平均個人資產為200萬元，退休人士則為150萬元。相比退休人士，在職人士較會考慮將來使用，望能提供穩定回報。然而，近一半受訪者認為目前獲得有關策劃未來生活的資訊不足夠。

該調查於今年5月訪問600名擁有強積金戶口人士，包括網上調查500名25至59歲的在職人士，以及街頭訪問100名60至70歲的退休人士。