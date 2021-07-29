百勝中國：下半年有通脹壓力　續投入堂食以外市場

新冠肺炎疫情在中國持續擴散，他坦言，同店增長仍未回復至疫前水平，由於長途旅遊減少，令交通樞紐流量仍較2019年疫情前的水平低20至30%，而相關店舖對公司重要，尤其約一成生意來自交通樞紐門店的快餐肯德基，預期無區域性疫情的門店業務，仍要一段時間恢復。集團將在市場營銷、價格定位、客戶服務等方面增加投入，以提升客流量。

首席執行官屈翠容補充，集團亦會加快開店步伐，以擴大市場網絡，調升今年全年新開門店至1,300間左右。基於消費者在疫情下已形成外賣習慣，相信情況仍會持續，故會從「堂食以外的生意」增長着手，例如預先製定食品、外賣等。以肯德基為例，外賣自取及外賣速遞已佔整體銷售50至60%。

她又透露，由於外賣業務佔比增加，堂食需求減少下，公司店舖選址面積亦減少，故相應的租金成本亦有下降。

該公司有自營的外賣速遞服務，屈翠容指，近日針對「外賣仔」權益的政策出台對公司影響不大，一向有為旗下的「外賣仔」繳納社會保險，亦有定期向「外賣仔」外判商進行抽查，確保依法合規。她透露，肯德基每單予「外賣仔」的佣金較坊間高，其薪金甚至可達上海最低工資的2倍，雖然令外賣速遞業務成本較高，但確保能於指定時間內送餐，有助提升消費者體驗，賺取忠誠度。