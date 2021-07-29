調查：72%中小企認為銀行審批貸款取態未見改善

香港金融管理局公布今年第二季「中小企貸款狀況調查」，撇除回答「沒意見/不知道」的受訪者，當中有72%的中小企認為銀行在今年次季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」；認為銀行的有關取態「較困難」的有28%，低於上季的30%。

金管局強調，貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素所影響；調查期間可能會出現特殊事件影響到受訪者的觀感，令調查結果變得波動。

在已獲批貸款的受訪者中，97%表示銀行在季內就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，而上季的結果為93%。表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」的有3%，上季則為7%。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果，當中6%受訪者表示曾在季內向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔91%，上季則為92%，表示申請不成功的受訪者佔9%，上季的結果為8%。金管局指出，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的14%及6%，故調查結果容易出現較大波動。