保利協鑫戰略性轉型　進入氫能源時代

發布會邀請多名專家解釋氫氣在未來國家減碳策略上的重要性，其中包括中國能源研究會副理事長、國家能源局原副局長吳吟；國際氫能協會副主席、清華大學核能與新能源技術研究院毛宗強教授等。

氫氣是沒有顏色的氣體，「藍綠同行」中的「藍綠」，指的是藍氫和綠氫。藍氫需要燃燒煤或天然氣等化石燃料，所以仍會在生產過程中產生二氧化碳，但在生產過程中會把二氧化碳捕回並儲存起來，但依然會有部分二氧化碳排去空中，不是最環保的方法，不夠「綠色」，所以稱作藍氫。綠氫則以光伏發電等可再生能源供電的水電解技術生產成的一種氫能，生產過程碳排放為零，是一種綠色能源，故叫作綠氫。

協鑫石油天然氣控股有限公司董事長王林表示，集團在未來會積極開發藍綠氫能，目標能每年產生35億立方米藍氫能源。

協鑫氫能事業部執行總裁、協鑫新能源副總裁周振聲表示，氫能源的未來需求強勁，預期2050年起全球每年氫能源需求約8億噸至10億噸，中國在2025年起每年氫能源需求約3,000萬噸。他表示，期望集團能在2025年達到40萬噸氫能源年產量、建設3大氫能源研發基地、興建6大產業基地，以及100座氫和電的綜合能源站。