樓市升溫　天水圍大型新盤料下周推首張價單

一手樓市氣氛升溫，再有單位總數逾千伙的大型新盤籌備短期登場，發展商不斷加強軟銷進行市場推廣滲透工作，首張價單料最快下周揭盅。而屯門區洋房項目繼早前得首宗成交後，再加推新一批洋房應市。

Wetland Seasons Bay第1期示範單位最快下周開放

發展商開盤態度轉趨積極。新地代理總經理胡致遠表示，天水圍Wetland Seasons Bay第1期的樓書及示範單位進度理想，下周可望完成，最快下周開價及開放示範單位，首批料推出約245伙，售價料較去年推售的Wetland Seasons Park各期具調升空間。

他指出，項目引入Smart Community Plus系統，提供電子住戶證、電子貨幣交易及無接觸化生活。會所餐廳日後更有智能送餐機械人，住戶可體驗更衞生送餐服務。

為回應市場對現樓單位需求，他透露，加上鄰近Wetland Seasons Park第1期已近完成交樓，短期有機會推出該期尚餘2、3伙特色戶應市，價值料較去年調升。

英皇畔海加推3間洋房招標 6代理高層獲邀參觀

集團於稍早前首度以招標形式推出2及3號洋房，其中3號洋房於短時間內錄得首宗成交，獲買家以逾1.3億港元承接，呎價約31,632元。

發展商周四(29日)邀請6家地產代理高層到現樓參觀，並由英皇國際執行董事楊政龍以及張炳強陪同中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、美聯住宅部行政總裁布少明、利嘉閣總裁廖偉強、香港置業營運總監馬泰陽、世紀21行政總裁吳啟民和Q房網香港董事總經理楊永健一起參觀。

元朗珀爵連沽兩屋 吸金逾5,384萬

而實用面積2,033方呎的洋房15，花園及天台面積分別221與421方呎，售價為2,683.56萬元，呎價13,200元。項目7月以來已累售4座洋房，金額逾1.06億元。

青衣明翹匯四房大戶成交價逾1,236萬元

山水盈樓價逾1,300萬元單位交易告吹

據一手銷售資訊網資料，路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，錄得交易告吹個案。單位為8座7樓A室，原本於7月22日以1,334.4萬元售出，已剛列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。