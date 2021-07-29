買家看好新界東北發展　斥2300萬零議價購上水洋房

新界東北住宅地近月接連錄高價成交，有買家看好區內發展，以2,300萬元零議價購入上水天巒洋房。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●薄扶林碧瑤灣24座低層C室，實用面積約1,363方呎，套三房及工人套房間隔，望海景，以2,628萬元易手，實用呎價約19,281元，新買家屬於用家，原業主於2003年以420萬元買入，持貨18年帳面獲利2,208萬元，單位升值約5.26倍。

●西半山聯邦花園倫敦閣中層C室，實用面積約1,166方呎，套三房間隔，附有露台，享山景，以2,780萬元連車位易手，實用呎價約23,842元，原業主於1992年以425萬元買入，持貨29年帳面獲利2,355萬元，單位升值約5.54倍。

●灣仔尚翹峰2座高層E室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望山景，以1,240萬元易手，實用呎價23,709元，新買家屬於用家，原業主於2007年以492.5萬元一手買入，持貨14年帳面獲利747.5萬元，單位升值1.52倍。

●跑馬地柏麗園低層C室，實用面積約1,492方呎，套四房連工人套房設計，近日以3,968萬元連車位沽出，實用呎價約26,595元，原業主於2010年1月以約2,118萬元購入，持貨約11年帳面獲利約1,850萬元，物業升值約87%。

●北角城市花園14座高層F室，實用面積約598方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,130萬元承接，實用呎價約18,896元，原業主於2014年9月購入，當時作價855萬元，持貨近7年帳面獲利275萬元，單位期內升值約32%。

●北角柏傲山3座低層D室，實用面積約596方呎，兩房間隔，望山景，獲區外換樓客以1,860萬元承接，實用呎價31,208元，原業主於2014年11月以1,558萬元購入上址投資，持貨近7年帳面獲利302萬元，單位期內升值約19%。

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九龍區

●啟德天寰天海匯3座中層M室，兩房間隔，望市景，實用面積約466方呎，以約18,500元放租3星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,500元，以17,000元租出，實用呎租約36.5元，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租上述單位。

●西南九龍浪澄灣9座中高層A室，實用面積約862方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，獲近期不斷睇樓之夫婦承接自住，成交價2,180萬元，實用呎價約25,290元，原業主於2016年5月以約1,523.4萬元購入，是次轉手帳面獲利656.6萬元。

●深水埗丰匯2座中層D室，實用面積約598方呎，三房間隔，擁露台，享市景，原先開價1,050萬元，最新以1,000萬元易手，實用呎價約16,722元，原業主於2014年4月以625.3萬元入市，持貨7年帳面獲利374.7萬元離場，單位升值約60%。

●長沙灣星匯居1座中層D室，望市景，一房連儲物室間隔，實用面積約393方呎，以720萬元放盤兩個月後，獲區內客接洽，議價後減價40萬元，以約680萬元成交，實用呎價約17,303元，新買家為首置客，無睇樓之下入市自住，原業主於2018年1月以約600萬元購入，是次轉售帳面賺約80萬元，物業升值約13%。

●長沙灣The Campton高層D室，兩房間隔，實用面積約465方呎，以約23,000放租兩星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元，以20,000元租出，實用呎租約43元，新租客為區內客，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣泓景臺6座高層H室，實用面積約475方呎，兩房間隔，享山景，日前以915萬元沽出，實用呎價約19,263元，原業主於2003年7月以約173.6萬元購入，持貨約18年帳面獲利約741.4萬元，物業升值約4.3倍。

●長沙灣泓景臺2座低層C室，實用面積468方呎，兩房間隔，儘管單位「不設議價」，仍吸引用家承接，「一口價」850萬元成交，實用呎價約18,162元，原業主於2009年1月以約243萬元購得，帳面獲利約607萬元，升值約2.5倍。

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新界區

●西貢匡湖居四期J段雙號屋，實用面積約1,819方呎，四房連雙套房間隔，望湖景，連19方呎船位，以4,480萬元成交，呎價約24,629元。原業主於2013年1月購入上址，作價3,300萬元，持貨逾8年至今轉售，帳面獲利約1,180萬元，升值約35.8%。

●馬鞍山海典灣5座中層E室，實用面積約464方呎，兩房間隔，原開價810萬元，放盤2個月，調減至800萬元沽售，呎價約17,241元。原業主於2012年10月入市，當時作價432萬元，持貨近9年轉售帳面獲利368萬元。

●馬鞍山聽濤雅苑7座高層E室，實用面積約525方呎，兩房間隔，放盤1個月減價20萬元或約2.3%，以850萬元沽出，呎價約16,160元。原業主於2015年2月以618萬元入市，持貨逾6年沽售帳面獲利232萬元。

●沙田第一城7月暫錄約34宗成交，較上月同期約30宗為多，屋苑44座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以558萬元易手，呎價約19,648元。

●沙田希爾頓中心C座中層2室，實用面積約427方呎，兩房間隔，以747萬元易手，呎價約17,494元。原業主於2003年以98萬元入市，持貨18年帳面獲利約649萬元，升值約6.6倍。

●沙田玖瓏山本月暫錄約6宗成交，屋苑日瓏閣1座中層B室，實用面積約467方呎，一房間隔，議價後以740萬元易手，呎價約15,846元。原業主於2015年以673萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約67萬元，升值約10%。

●大埔白石角朗濤6B座中層D室，實用面積約566方呎，兩房間隔，每月叫租約2萬元，減租後以1.7萬元租出，呎租約30元，略低於市價。新租客為兩名內地生，以先付1年租金方式租用。

●大埔白石角逸瓏灣II低座3座地下花園特色單位，實用面積約578方呎，兩房間隔，連約257方呎花園，7月初放盤叫價1,000萬元，議價後減至996萬元沽出，呎價約17,232元。

●大埔廣場1座低層A室，實用面積約372方呎，兩房間隔，外望公園及樓景，原開價530萬元，放盤1個月減價20萬元或3.8%，已補價自由市場成交價510萬元，呎價約13,710元。

●粉嶺名都6座高層單位，實用面積約399方呎，兩房間隔，望開揚景，屬罕見鳳凰樓層。單位放盤不足1星期，原叫價560萬元，獲外區買家斥538萬元承接，實用面積呎價13,484元。

●粉嶺中心F座中層8室，實用面積約368方呎，兩房間隔，成交月租約12,300元，呎租約33.4元。新租客為兩名內地男學生，以先付1年租金方式租入單位。

●上水天巒單號屋蒙特勒大道單號屋，實用面積約1,576方呎，三房連套房間隔，以公司股權轉讓形式沽出，作價2,300萬元，呎價約14,594元。新買家見近月新界東北住宅地價創新高，遂加快步伐入市。

●元朗爾巒錄本月首宗二手成交，項目爾巒茵羅洛斯大道1座低層C室，實用面積約1,043方呎，四房連套套間隔，叫價約1,150萬元放售，議價後以1,126萬元成交，呎價約10,796元。

●屯門叠茵庭8座高層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，獲4名內地生大學合租，每月租金1.45萬元，呎租約38.1元。

●荃灣樂悠居中層1室，實用面積約424方呎，兩房間隔，叫價760萬元，放盤僅7小時，減價30萬元即以730萬元沽出，呎價約17,217元。

●荃灣爵悅庭北爵軒高層J室，實用面積約450方呎，一房間隔，享海景，開價約820萬元放售，終以817萬元成交，實用呎價約18,156元。