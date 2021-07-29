道指急漲225點創新高　福特汽車升逾6%

儘管最新經濟數據欠理想，但聯儲局主席鮑威爾安撫市場，美股周四(29日)早段上揚，道指漲225點，至35,155點，創新高；標指升20點，至4,420點；以科技股為主的納指升34點，至14,796點。

多隻中概股向好，滴滴出行漲4.6%；蔚來汽車升0.69%；小鵬汽車升3.45%；拼多多升0.74%；騰訊音樂升3.33%。研究機構Vanda數據，美國散戶周二狂掃在美上市的中概股蔚來汽車、小鵬汽車和阿里巴巴，金額高達1.94億美元。

福特汽車上季意外錄得盈利每股13美仙，並預期晶片短缺問題下半年會改善，上調全年盈測，刺激股價升6.2%至14.72美元。

Facebook(Fb)第二季純利按年升1倍至103.94億美元，或每股3.61美元，勝市場預期，收入增56%至290.77億美元，期內每日活躍用戶19.1億戶，按年增7%，僅符合預期，更警告下半年收入增長將顯著放慢，拖累股價早段挫3.24%至361.19美元。

日本軟銀集團通過高盛以大宗交易方式出售其對召車公司Uber的部分持股，價值21億美元。Uber股價早段挫3.73%至44.42美元。