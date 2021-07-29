內地上月貨櫃短缺率大降　業界仍感悲觀

海外巨企通常先於港股上市公司發布業績，市場認真咀嚼周四派成績表的公司有關航運及零部件等供應鏈緊張的評論。內地交通運輸部官員此時出來派「定心丸」稱，上月中國主要港口空貨櫃短缺率已降至1.4%，比起年初大幅下降12.2個百分點，反映「缺櫃」運貨的問題已得到有效緩解，可是業界有不同意見，或許航運不暢要到明年2月後始能緩解。

中美由角力升級走向脫鈎，本已對全球供應鏈構成衝擊。交通運輸部新聞發言人孫文劍稱，該部高度重視早前運力供需失衡以致運費上漲，於是引導國際航運公司提高中國出口航線運力、容許安全情況下使用雜貨船和特種船等貨櫃。同時跟內地貨櫃廠商協調增產，現時內地貨櫃產能已由過去的20萬個標準箱升至史無前例的50萬個。

他續指，經過各方努力，主要貨輪公司投入艙位數量大幅增長，其中北美航線運力按年大增五成半，歐洲航線運力也按年上升三成，內地貨物進出口總值比起前年同期增逾兩成。

不過，大型貨運經紀公司羅賓遜全球物流的行政總裁比斯特費爾德較悲觀，預期全球貨運交通擠塞及運力不足會持續惡化，可能要等明年農曆新年過後始改善。他直指，勞動力不足導致卡車閒置，困在貨運場的貨櫃數量已創歷史新高，進一步壓縮運力，一些商家不惜轉用昂貴的空運。

應對運費等供應鏈的挑戰着實考驗企業的能耐，尤其是產品的議價能力。德國體育用品品牌PUMA第二季轉賺4,870萬歐元，毛利率按年擴闊3.6個百分點至47.5%，主要是銷情復甦之際，減少宣傳開支抵禦航運樽頸的衝擊。該企坦言，航運運力短缺及港口擠塞等令供貨變得困難。

另一樣奇缺而顯著衝擊供應鏈的非晶片莫屬。南韓三星電子上季按年多賺72.13%至9.45萬億韓圜，主要是手機和網絡設備組成的IT及流動（IM）部門經營溢利大增，同時晶片荒使其半導體部門經營溢利按年增長27.62%至6.93萬億韓圜，佔整體經營溢利過半。

為多款國產旗艦手機提供系統晶片的高通指引本季每股盈利2.15至2.35美元，收入84億至92億美元，均勝預期。儘管高通盈利很大部分來自技術授權，市場仍注視其產能是否充足‧行政總裁阿蒙則稱，旗下產品需求旺盛，以當下供應緊絀難望即時滿足，但相信今年底前會有明顯改善。

本身是高通代工廠之一的三星稱，其晶片代工業務下半年增速將會加快，原因包括其位處首爾附近平澤市的S5廠全面運作，提高5納米及4納米尖端製程晶片產量；流動設備業務亦有望重返2019年水平，主要是5G滲透率提高及遙距辦公的趨勢持續，可是部件供應和疫情為業務帶來不確定性。