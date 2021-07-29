拜登倡「買美國貨」修訂政策　中美貿戰再添暗湧

現屆美國政府看似跟前朝對着幹，但實際上卻沿用特朗普的反華政策，不惜違反資本主義核心所倡議的公平競爭行為。總統拜登對外宣傳自己上任以來積極推行「買美國貨」（Buy American Act）計劃，日前更提出要求聯邦政府增加採購國貨比例的修訂議案。市場關注這個堪稱近70年來最重大變革的方案，恐損毀美國與盟國經貿關係，不利抗華陣線之團結外，甚至為中美首階段貿易協議目標帶來更嚴峻挑戰。

拜登上任初期已高調繼承「美國優先」政策，簽署行政命令「僱美國人，用美國貨」，秉承美國多年來的「愛國傳統」，當中目的是提高聯邦政府向美國製造商的採購，適用範圍更愈加擴大，包括增加原材料、零件以及組裝過程中的「美國比例」。

拜登政府於周三更變本加厲提出一項新修訂，指定凡透過「買美國貨」計劃採購的產品，零件在美製造的比例至少須佔總值60%，較現時55%門檻為高，並將逐步增至75%。一旦實施，這將利好全美各地的中小型製造商。

拜登救美國製造業的企圖昭然若揭，更明顯劍指中國。在今次議案中，明確將給予部分關鍵產品更好的價格優惠條件，以支持發展國內供應鏈。據華府發布的新聞稿形容，有些商品對美國的國家和經濟安全至關重要，不能依賴外國進口，尤其是疫情期間，供應鏈中斷令美國無法獲得關鍵產品。據外媒引述華府官員表示，主要是半導體和醫療設備，反映美國正為貿易戰以至雙邊關係再惡化作準備，急於構建不依賴中國的供應鏈。

與此同時，華府以加強透明度為名，要求採購產品披露在美國製造的實際數據。儘管並未提及關鍵產品具體在中國製比重，但外界普遍認為，在拜登多次彰顯出鮮明的貿易保護主義姿態後，新修訂議案實為堵華舉措，洞悉關鍵產品多少由中國製造的背後用意不言而喻。

不過，外媒反新規的聲音卻此起彼落。美國商會就警告，強制提高採購門檻，最終或將適得其反。聯邦政府的國際供應商亦會因此感不安，加劇美國與加拿大及歐洲盟國間的緊張關係，因加拿大及歐洲對「買美國貨」政策持反對態度，與華府存在交易的日本企業也有可能受影響。

市場人士亦擔心中美貿戰重燃，據美國智庫彼得森國際經濟研究所分析，雖然中國對美國的進口量有增加，惟購買美國的商品仍低於當初貿易協定的水平。在疫情肆虐全球前，中美曾協議，未來兩年內購買至少2,000億美元的美國商品，包括特定的農產品和能源。惟截至今年6月，中國及美國數據均表明，中國購買不到今年目標的70%。可想而知，在美國未取消或降低關稅前提下，再次步步進逼，只會推倒兩國貿易談判。