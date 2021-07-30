東方日報B2：內地4招急救 恒指彈841點
2021年07月30日 00:26
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港股周四總成交達2,545億元。
內地加強多個行業的監管審查，引發近期中港兩地股市大地震，處於風眼且牽涉國家安全層面的的科網股傷亡最慘重，本月全球10隻市值蒸發幅度最嚴重的股份幾乎清一色都是中資股，其中又以騰訊控股(00700)最傷。或許不忍中資股「哀鴻遍野」，內地透過4招向市場派「定心丸」，資金似乎相當受落，港股周四(29日)迅速急彈，恒生指數開市即收復26,000點關口，全日急飆841點。
據外媒統計，截至周三各地收市為止，「七反艇月」市值跌幅最大10家企業中，9家為中企，騰訊蒸發逾1,700億美元(約1.32萬億港元)居首位，其餘依次為阿里巴巴(09988)、美團(03690)及拼多多，唯一上榜非中資股是Prosus，但它是騰訊最大股東。
為安撫市場情緒，首招是中證監與跨國投行高層於網上會面。有消息指，會上當局透露，只要符合上市要求，中國仍允許中企到美國上市，包括以使用可變利益實體(VIE)架構模式掛牌，因這種方式是允許國際投資者在美國獲中國公司股份的法律結構，補充即使存在國家安全疑慮，就必須加以調整，但總算是試圖釋除市場疑慮的第二招。
官媒亦繼續發文維穩，一則指中國對外開放步伐不會放緩，強調「資本市場全面深化改革不會停止」；另一則寫監管政策非打壓，而是促進行業健康發展、維護網絡數據安全和保障社會民生。
除了出口術之外，還有銀彈，第四招是指人民銀行放水「護盤」，結束連續20日百億元人民幣逆回購操作，向市場淨投放200億元人民幣，此為人行自6月30日後首次加碼。
承接中證監副主席方星海急晤投行等消息，恒指周四曾升861點，收報26,315點，急漲3.3%，兩日累彈1,228點。國企指數收報9,415點，升344點或3.79%；科技指數飆515點或8%，以全日高位6,958點收市，創史上最大單日升幅。內地方面，滬深3大指數高開高走，滬綜指收升1.49%，深成指及深創板指數收漲3.04%及5.32%。
並稱「ATM」的阿里、騰訊及美團為港股升市火車頭，分別收漲7.69%、10.01%及9.49%。然而，騰訊本月截至周四收市為止累瀉逾15%、市值仍失逾1,000億美元，應能在市值蒸發方面發揮「股王」本色，而阿里恐跌出全球股票10大市值俱樂部。
港股總成交達2,545億元，沽空比率15.45%。「北水」似乎對中央的安撫不買帳，港股通續淨賣出46.18億元，連續9日走資逾428億元，主因美團和騰訊分別再被淨沽出47.06億元及6.91億元。
市場需要時間評估內地密集監管措施影響，事關信貸評級機構標準普爾指，中央要求加強「外賣仔」勞工權益將削弱美團核心外賣業務的盈利能力，影響公司擴張時可承擔額外風險能力，直言每單外賣跑腿成本高4%，恐足以抵銷因接單路線改進和訂單金額上升的利好。以該公司燒錢搞社區團購，其長遠現金流生成能力或下降，況且監管日益收緊也不利其酒店及旅遊業務。
港股美國預託證券(ADR)周四早段回吐，騰訊及美團分別報479.63元及221.94元，較香港收市價低12.37元及6.46元。若按比例計，相當於恒指跌252點。