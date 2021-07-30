Robinhood首掛潛水　Reddit網民︰寜願買中資教育股

以「零佣金」作招徠的美國網絡券商Robinhood周四(29日)首掛，其股價極速跌穿首次公開發行(IPO)價格38美元，一度低見33.35美元，跌幅逾一成。作為主打散戶市場的交易平台，在美股「散戶基地」、網上討論區Reddit的/rWallStreetBets群組上，大量網民繼續聲討Robinhood，揚言要沽空該股，甚至有人稱寜願把錢浪費在中國教育股，也不會買Robinhood。

Robinhood靠着散戶起家，不過由於今年初其曾經限制用戶買入GameStop(美︰GME)等「迷因股」，而被散戶們視為「背叛者」，遭大量網民口誅筆伐。當時/rWallStreetBets上的散戶網民聯合，大手掃貨買入GameStop，以「挾淡倉」的方式對抗沽空機構，惟Robinhood突然限制該股的交易，導致GameStop等股票暴跌，令一些散戶損失慘重。

回顧當時情況，Robinhood起初對於限制交易的原因解釋含糊其詞，其後又稱是因為交易所結算的資金需求暴增；惟在此之前，公司行政總裁Vladimir Tenev受訪時已表示，公司流動性充裕，不存在資金短缺問題。網民對於其前後矛盾的說法並不買帳，並為此發起抵制Robinhood的活動，並呼籲轉投其他交易平台。