美股道指升153點　Facebook跌逾4%

美股續升，道指於周四(29日)盤中曾創下歷史新高，惟其後升幅收窄，最終收報35,084點，全日漲153點，；標指亦升0.42%，報4,419點；；納指漲0.11%，報14,778點。

經濟數據方面，美國第二季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長6.5%，升幅低於市場預期的8.5%，顯示雖然當地經濟走出疫情，但離全面復甦仍有一段距離。首季增幅經修訂後為6.3%。

個股方面，Facebook(Fb)第二季純利按年升1倍至103.94億美元，或每股3.61美元，勝市場預期，收入增56%至290.77億美元，期內每日活躍用戶19.1億戶，按年增7%，僅符合預期，更警告下半年收入增長將顯著放慢，拖累股價早段挫4.01%至358.32美元。

福特汽車上季意外錄得盈利每股13美仙，並預期晶片短缺問題下半年會改善，上調全年盈測，刺激股價升3.82%至14.39美元。

日本軟銀集團通過高盛以大宗交易方式出售其對召車公司Uber的部分持股，價值21億美元；Uber股價挫3.14%。