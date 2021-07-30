致富：銀債配售有限額　基金保險可供選擇！

政府第6批銀色債券今日截止認購，相信不少醒目的「老友記」已經入飛等候大抽獎。誠然銀債提供最少三厘半的保證回報，對於想分散投資風險的銀髮一族是不錯的零風險投資，但由於銀債沒有二手市場，資金持有至到期會被鎖死三年，只可透過配售銀行和指定證券經紀售回予政府，售價將會以面值100%計算，對資金流動性有一定影響。

其實，市場上亦有其他類似銀債的產品，致富財富管理部總經理張德明指出，國債是其中之一，會定期派息，持貨至到期亦是收息理財之選，且有二手市場，在派息之前亦可以含息價格(俗稱Dirty Price)出售，資金流動性大。

如可承受稍高風險，老友記亦可考慮利率較高的非國債債券。不過債券投資入場費一般為20萬美元，且個人需要有800萬港元的流動資產，才能登記成為專業投資者去買賣特定債券，門檻頗高。

以我們上次所假設的個案為例，某退休人士取得強積金連同他的流動資產共500萬元作為本金，退休後每月需要2萬元生活費，在不「搣老本」的要求下，如每年需要取得25萬元或5厘的回報，張德明認為，基金投資，會是不錯的選擇。

首先基金投資入場門檻較低，數千元亦有交易。此外，買債券基金，風險一定會較投資單一債券為低，因為一隻債券基金可以同時投資最少數以十計甚至百計的債券之中。另外，買賣基金可將投資責任交給基金經理，符合退休休閒的生活方式，而且亦可每日買賣，流動性高。

張德明指出，現時市場上具有投資評級的債券基金，不少過往回報都跑贏銀債，符合上述5厘回報要求的亦比比皆是。投資者亦可按風險承受能力選擇風險再高一點的股債混合基金。中港兩地疫情的控制較西方好，且未來有跨境理財通和大灣區等概念，都是股債基金的好選擇。最近中港兩地股市向下調整，投資者可伺機考慮入市。

張氐亦指，現時坊間有很多儲蓄保險計劃甚受客戶歡迎，具保證紅利或回報之餘，兼有人壽保障功能，令客戶投資更安心。