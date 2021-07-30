李秀恒：內地GDP遜預期毋須過慮

國家統計局近日公布第二季度國內生產總值(GDP)，按年上升7.9%，雖延續了疫後反彈的升勢，但略低於市場預期的8%，加上中國人民銀行在GDP數字公布前宣布全面降準的消息，令市場對內地下半年經濟形勢感到憂慮。甚至有分析認為，下半年內地經濟難以保持增長強勢，更可能會轉勢走弱，迫使人行需要再一次降準保經濟。

其實，GDP數值乃是綜合性的統計指標，未能準確反映出經濟活動的質量和實際效益。所以，筆者認為對第二季GDP遜於預期毋須太過悲觀，只要仔細審視內地出口、消費及製造業各項指標數據，便能發現內地經濟疫後復甦的良好勢頭並沒減弱，且隨着全球經濟逐漸復甦，更有利內地經濟持續向好。

須知道，對外貿易、消費和投資，支撐一個國家的經濟增長，只要這三個經濟指標保持穩定上漲的趨勢，即使GDP增長出現延遲的情況，整體經濟勢頭仍會穩中向好。受益於疫情受控、政府加大基建投資及人民幣國際化增速等利好因素影響，今年以來國際資金持續流入內地市場尋找投資機遇，為疫後經濟復甦注入很大的動力。

同時間，內地上半年外貿表現理想，據國家統計局數據顯示，前六個月貿易進出口總值超過18萬億元人民幣(下同)，按年增長27.1%，達到歷史同期最好水平；其中出口貨物總額達到9.85萬億元，增長了28.1%，貿易順差超過3,300億元，這亦為內地經濟發展提供了良好的條件。

此外，內地消費市場亦正在快速復甦。數據顯示，上半年社會消費品零售總額超過了21萬億元，年增長23%，其中以珠寶、化妝品和汽車等的增長速度最為明顯。上月剛剛結束的「6‧18購物節」，銷售總額達到3,438億元，再次創下歷史紀錄，反映了內地民眾被疫情壓抑的消費需求開始加快釋放。可以預見，下半年內地整體消費市場仍能保持強勢，甚至有可能超越疫情前的水平。

至於製造業方面，今年以來內地製造業採購經理指數(PMI)，從未有過掉落至50榮枯線以下的情況。即使疫情曾經在5、6月時出現過零星的爆發，但多個工業大省的工廠和生產線，也沒有再次出現疫情初期的停產情況。加上PMI指數已連續16個月處於擴張區間，顯示製造業恢復的勢頭強韌。由此可見，所謂GDP增長放緩和降準等不利因素，根本未能反映內地經濟運行的真實情況。只要對外貿易、消費和投資持續運行暢順，再輔以有利內循環發展的政策支援，縱使美國繼續遏華，甚至與華脫鈎，中國經濟亦可通過內在強大的動力及加大與東盟和歐盟等國家的貿易，彌補損失，繼續穩健發展。

香港經貿商會會長 李秀恒