道指漲153點 金價升上1830美元
2021年07月30日 07:54
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●美匯指數跌至91.86；港匯見7.7709；離岸人民幣(CNH)漲至6.4584；美元兌日圓處109.42；歐元企1.1893，英鎊處1.3968。金價報1,830美元。布油報74.89美元，紐油見73.34美元。比特幣升至4.02萬美元。道指期貨下跌。
●道指於周四(29日)盤中曾創下歷史新高，惟其後升幅收窄，最終收報35,084點，全日漲153點或0.44%；標指亦升18點或0.42%，報4,419點；納指漲15點或0.11%，報14,778點。 https://bit.ly/3BUtdDA
●港股ADR指數收報26,109點，跌206點或0.79%。騰訊ADR折合報481.57元，較港收市跌2.12%；阿里巴巴亦挫2.74%；美團則跌1.86%。
【美股消息】
-亞馬遜上季收入遜預期，盤後跌逾5%。 https://bit.ly/3i7QbPP
-Pinterest上季虧轉盈，惟近期美國月活躍用戶下跌。 https://bit.ly/3xdoHMX
-Robinhood首日掛牌股價潛水，Reddit網民︰寜願買中資教育股。 https://bit.ly/3rFQFQv
-滴滴否認私有化傳聞。
●美國第二季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長6.5%，升幅低於市場預期的8.5%；首季增幅經修訂後為6.3%。
●美國6月待完成房屋銷售意外下跌。
●美國上周新申領失業救濟人數多過預期。
●拜登倡「買美國貨」修訂政策，中美貿戰再添暗湧。 https://bit.ly/3BYaFlS
●8月恒生指數夜期收報26,041點，跌162點，低水274點，成交20,084張。
●紐約期油9月合約收漲1.23美元或1.7%，每桶報73.62美元。
●紐約期金收升31.2美元，漲幅達1.7%，報1,835.8美元。
●英股收報7,078點，升61點或0.88%；德股報15,640點，升70點或0.45%；法股報6,633點，升24點或0.37%。
●PUBG開發商Krafton上限定價，南韓史上第二大新股。
●內地上月貨櫃短缺率大降，業界仍感悲觀。
●道富環球：盈富基金不得向「美國人士」發售。 https://bit.ly/3x7hAWo
●銀色債券周五(30日)結束認購，申請情況墟冚。 https://bit.ly/37fs9vT
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