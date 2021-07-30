道指漲153點　金價升上1830美元

●美匯指數跌至91.86；港匯見7.7709；離岸人民幣(CNH)漲至6.4584；美元兌日圓處109.42；歐元企1.1893，英鎊處1.3968。金價報1,830美元。布油報74.89美元，紐油見73.34美元。比特幣升至4.02萬美元。道指期貨下跌。

●港股ADR指數收報26,109點，跌206點或0.79%。騰訊ADR折合報481.57元，較港收市跌2.12%；阿里巴巴亦挫2.74%；美團則跌1.86%。

【美股消息】

-滴滴否認私有化傳聞。

●美國第二季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長6.5%，升幅低於市場預期的8.5%；首季增幅經修訂後為6.3%。

●美國6月待完成房屋銷售意外下跌。

●美國上周新申領失業救濟人數多過預期。

●8月恒生指數夜期收報26,041點，跌162點，低水274點，成交20,084張。

●紐約期油9月合約收漲1.23美元或1.7%，每桶報73.62美元。

●紐約期金收升31.2美元，漲幅達1.7%，報1,835.8美元。

●英股收報7,078點，升61點或0.88%；德股報15,640點，升70點或0.45%；法股報6,633點，升24點或0.37%。

●PUBG開發商Krafton上限定價，南韓史上第二大新股。

●內地上月貨櫃短缺率大降，業界仍感悲觀。