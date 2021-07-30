龔成：窮人如何走出「財務死胡同」　進入財務自由？

當你沒有資產，只依靠打工收入，同時隨着年齡上升而負擔增加，令儲蓄比率不斷減少，就進入了一個「財務死胡同」中，愈來愈依靠打工收入，無法跳出來。

相反，若果你擁有資產，有一定的被動收入，每月收取金額都大於支出，財富就會自然因循環上升，從而不斷增值，隨時間向前走，你的錢就會愈多。

--了解財富模式--

上述狀況不是單純表達當刻情況，而是講述一套財富模式，而這兩套思維模式由一開始已有極大分別，但最初所呈現出來的差別卻完全不起眼。

舉例說，「財務死胡同」中，每次循環中會減少1%，而有資產者模式則是每次循環中增加1%。同樣是10,000元，最初只是9,900元與10,100元之別，但經過10次循環後，左邊的只有9,044元，右邊的則是11,046元，兩者間相差兩成。而經過100次循環後，左邊的只剩3,660元，右邊的已是27,048元，相差多倍。

--時間是助力--

因此，你在年輕時不儲錢，不學習財務知識，不去累積資產，當刻沒有發覺有問題，但當時間過去，你就發現問題很大，同時已無法解決。

相反，若你年輕時已利用點滴去累積財富，學習正確穩健的投資技巧，長遠來說，你的財富增值將可觀，回報漸漸出現。

要進入具資產的良性循環模式，當你理解創富、資產、現金流等概念，建立了一套創富模式，財富不是賺一次現金差價，而是有一套模式，並隨着時間之輪的轉動而不斷成長，最終就能成就財務自由。

--起點不是唯一決勝--

其實，絕大多數踏入社會時都要打工賺錢，都依靠打工收入，所以一開始身在死胡同中是正常的，問題是我們有多依賴薪金，以及跳出去的本錢，即每月剩餘資金是多少。

請謹記，起點不是最重要，因最重要的是，是否能一步步行出這個死胡同，並開始學習財務知識，同時累積資產，令你的財富好好滾存，令你的錢愈來愈多。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)