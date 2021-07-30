溫灼培：加元具基本因素支持

七大貨幣中，加拿大央行是最早收緊貨幣政策的央行，分別於4月及7月份議息會上作出削減買債行動。相反，面對美國甚高的5.4%年通脹率，聯儲局卻一直不承認通脹存在，認為只屬暫時性，收緊貨幣政策就一直只聞樓梯響。

再者，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)雖承諾會從8月起作增產，但由於增幅不多，到今年12月整體每日增產量只有200萬桶，解釋了紐約期油價格仍能穩守於70美元之上原因。石油為加拿大的主要出口，佔其總出口量約達兩成，石油價穩對加元可視為利好因素。

上述因素或許可為加元於低位約1.27至1.28找到支持，但現階段加元倘要上升，還看兩項因素變化。首先是，美國拜登政府的1.2萬億美元基建方案何時能獲國會通過。一點必須理解，加拿大經濟相當依賴美國，有七成以上出口均輸往美國。如透過基建方案使美國經濟蓬勃，這對加拿大出口以至經濟將同屬利好。

其次是，要留意聯儲局的貨幣政策取態。如聯儲局繼續不承認高通脹，不急於收緊貨幣政策，這對已收緊貨幣政策的加元匯價當可看高一線。暫料加元龐大支持於1.28水平，前景看好。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培