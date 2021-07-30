李澄幸：月月有錢收的期權策略

自從2008年金融海嘯以來，環球普遍處於低息環境，加上近期疫情的影響，世界各國央行使出史無前例的貨幣政策，將環球的利率水平推至歷史低位。對於追求收息或穩定現金流的投資者來說，可謂是一個巨大的挑戰，持有現金幾近零息，債券市場的回報亦不見得十分吸引，除非選擇一些高收益債券，但同時意味着風險提升。

事實上，愈來愈多投資者希望尋找更多元化的策略去收息或自製現金流，包括槓桿買債及保費融資等，亦有主動型投資者專注於期權的應用，以Covered Call(Sell Call)自製「股息」。

所謂Covered Call，指投資者持有正股的同時，沽出該股的認購期權以收取期權金(Premium)，如該正股股價未能於合約到期前升穿指定的行使價，期權金便「袋袋平安」，變相定期有錢落袋。當然，如果升穿行使價就等於要沽出股票，變相限制了股價上升時的回報。如果運用得宜，除了本身股票的股息外再加上期權金，有機會月月都有現金流。當然，這需要投資者有一定的知識水平及主動的操作。

如果對類似的策略有興趣，但沒時間管理的話，美股市場有一些主動型的ETF可供參考。比如JPMorgan Equity Premium Income ETF(JEPI)，它投資於大型美股並透過Sell Call創造額外收入，並且將收入分派達到每月派息的效果，過去的參考息率約7.75%。

雖然美股估值不便宜，但若然預期雖有調整而非大跌，此類型的ETF算是另類的選擇，助投資於美股，但透過策略去減低波動性並創建一些被動收入。

香港財務策劃師學會主席 李澄幸(作者註冊持牌人士)