傳美國修訂碳排放標準　汽車業2030年電動車銷售佔4成

外媒引述消息人士報道，美國計劃修訂汽車碳排放標準，並期望汽車業支持白宮設定電動車銷量在2030年前，佔新車銷量達40%的目標，一同致力於減少溫室氣體排放。

消息人士表示，拜登政府最早將於下周公布2026年汽車碳排放標準修訂方案。潛在電動車銷量佔比目標可能達到50%，但目前尚未與汽車製造商達成協議，細節仍在討論中，包括該目標是否只包括全電動車或將納入混能車。

全美汽車工人聯合會(UAW)發言人Brian Rothenberg表示，汽車業和白宮協商還在很初步的階段，尚未達成協議。該組織抱持反對立場，警告這可能會使目前一些工作面臨風險。

為提高電動車普及，拜登政府計劃訂立一個具有約束力的目標，或跟隨加州將2035年設為逐步停止銷售新燃油車的最後期限。

消息人士表示，拜登政府擬議中的方案涵蓋2023至2026年，預計汽車整體減碳排放將與加州2019年和一些汽車製造商達成的協議類似，後者目標燃油效率每年提高3.7%，2026年需要超過奧巴馬時代制定的5%年成長率。

今年3月71名美國眾議院民主黨議員組成小組敦促拜登制定嚴格的碳排放規則，以確保2030年有60%的新車和卡車將達到零碳排放目標。美國在今年初在全球氣候變遷高峰會上承諾，與2005年相比，2030年碳排放量將減少50%至52%。