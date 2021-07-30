全球缺「芯」！惠譽：掣肘第二季中外合資車企銷量

評級機構惠譽表示，隨着全球車企優先向中國以外地區供應晶片，以致中外合資品牌產量大幅削減，2021年第二季中國乘用車市場受到半導體供應短缺的衝擊加劇。

惠譽預計，晶片供應自2021年第三季起將逐季度增加，助力產量復甦。此外，受渠道補充庫存和電動車強勁需求的支持，預測2021年中國乘用車批發交付量仍將保持高個位數增速。

乘用車批發交付量於2021年6月按年下降11.1%，第二季按年下降1.1%。而零售銷量相對受影響較小，6月下降4.9%，第二季增加2.5%。儘管需求旺盛，持續的產量瓶頸影響已傳導至零售端致新車零售銷量下滑，這是由於渠道庫存緩衝經過去7個月的去庫存後持續消減。與此形成對比的是，第二季二手車成交量按年上漲31.9%，這是由於更多購車者因等候熱門新車車型的時間過長轉而購買二手車。

由於汽車廠商優先生產利潤率更高的車型，豪華品牌受晶片短缺的影響較小。而主流合資品牌——尤其是斯柯達、雪佛蘭、現代和起亞等中低端品牌——所受衝擊最甚，第二季按年減產達兩位數。同期中國自主品牌產量逆市提升，且零售銷量同比增長20%，這是得益於其更靈活的晶片採購策略和強勁的電動車銷量增長。第二季全國電動車批發交付量繼續大幅攀高，按年勁升159%，而電動車佔乘用車交付總量的份額攀升至13.2%。