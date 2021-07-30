【瑞通推介】資金較傾向開恒指熊證

2021年07月30日 11:22
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上季經濟增長遜預期，緩和聯儲局收水憂慮。道指隔晚收報35,084點，升153點或0.4%。
    恒指周四(29日)以近全日高位26,315點收市，升841點或3.3%。周五(30日)早段回吐逾300點，跌穿26,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1.6億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者預期大市反彈過後將再回落。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,200至27,299點。
    有傳中證監副主席方星海與多間大行高層開會，解釋整頓教育行業的政策是有針對性的，無意傷及其他行業的公司，市場對行業監管憂慮有所減緩。美團上日收升9.5%，報228.4元，盤中曾重上231元。周五早段回吐逾6%，回至214元以下。周三有約47億元北水淨沽出美團，是淨賣出最多港股。輪證資金流方面，近2,600萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾120萬元淨流入。
    有券商指內地互聯網醫療股已被過度拋售，周二(27日)跌至上市新低的京東健康，連日大幅反彈，周四收升16%，報85.2元，收復周二失地。周五早段沽壓再現，最多下瀉逾一成，曾跌穿75元。上日有逾290萬元淨流出其輪證好倉。
    長城汽車上日曾漲12.8%，破頂高見35.6元，全日維持10.8%的升幅，收34.95元。股份近日發布中期業績快報後沿10天線向上，周五早段先跌後回升，重上35元。周四有近140萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾130萬元淨流入。
    建設銀行周四逆市收跌2.7%於5.41元，跌破10天線。建行因部分信貸資金違規流入房地產市場而遭罰款。另外，建行公布獲准發行不超過1,450億人幣二級資本債券。股份周五早段低見5.34元後獲承接，重返5.4元附近爭持。周四有逾190萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾20萬元淨流出。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指輕微價外、中短期購證(17810)，行使價28,600點，2021年12月到期，實際槓桿13.3倍。貼價、中短期沽證(17845)，行使價25,100點，2021年11月到期，實際槓桿10倍。
    美團輕微價外、短期購證(21417)，行使價260.88元，2021年10月到期，實際槓桿7倍。價外、中年期沽證(22279)，行使價168.88元，2022年2月到期，實際槓桿3倍。
    京健價外、中短期購證(15016)，行使價100元，2021年12月到期，實際槓桿5.5倍。
    長汽價外、中年期購證(20983)，行使價43.88元，2022年1月到期，實際槓桿3.5倍。
    建行輕微價外、中年期購證(20724)，行使價5.88元，2022年1月到期，實際槓桿9.3倍。
    騰訊輕微價外、中年期購證(17828)，行使價534.3元，2022年4月到期，實際槓桿4.9倍。價外、中年期沽證(22278)，行使價390元，2022年2月到期，實際槓桿4.8倍。
    阿里輕微價外、中短期購證(28667)，行使價218.88元，2021年12月到期，實際槓桿6.7倍。輕微價外、中短期沽證(11799)，行使價173.88元，2021年12月到期，實際槓桿5.4倍。
    友邦輕微價外、中年期購證(15163)，行使價99.99元，2022年3月到期，實際槓桿6.7倍。輕微價外、中短期沽證(20597)，行使價80.93元，2021年12月到期，實際槓桿8倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(51977)，收回價25,460點，槓桿比率44.3倍。熊證(51999)，收回價26,400點，槓桿比率41.6倍。
    美團牛證(51939)，收回價180元，槓桿比率4.8倍。熊證(51082)，收回價249.88元，槓桿比率8.3倍。
    長汽牛證(50264)，收回價27.5元，槓桿比率4倍。
    建行牛證(68076)，收回價5.01元，槓桿比率9.4倍。熊證(68080)，收回價6.18元，槓桿比率5.8倍。
    騰訊牛證(51934)，收回價410元，槓桿比率6.1倍。熊證(51079)，收回價516.8元，槓桿比率15.6倍。
    阿里牛證(65841)，收回價155元，槓桿比率4.6倍。熊證(51083)，收回價206.88元，槓桿比率12倍。
    友邦牛證(54110)，收回價84元，槓桿比率10.3倍。熊證(55381)，收回價103.5元，槓桿比率9倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。