【瑞通推介】資金較傾向開恒指熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上季經濟增長遜預期，緩和聯儲局收水憂慮。道指隔晚收報35,084點，升153點或0.4%。

恒指周四(29日)以近全日高位26,315點收市，升841點或3.3%。周五(30日)早段回吐逾300點，跌穿26,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1.6億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者預期大市反彈過後將再回落。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,200至27,299點。

有傳中證監副主席方星海與多間大行高層開會，解釋整頓教育行業的政策是有針對性的，無意傷及其他行業的公司，市場對行業監管憂慮有所減緩。美團上日收升9.5%，報228.4元，盤中曾重上231元。周五早段回吐逾6%，回至214元以下。周三有約47億元北水淨沽出美團，是淨賣出最多港股。輪證資金流方面，近2,600萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾120萬元淨流入。

有券商指內地互聯網醫療股已被過度拋售，周二(27日)跌至上市新低的京東健康，連日大幅反彈，周四收升16%，報85.2元，收復周二失地。周五早段沽壓再現，最多下瀉逾一成，曾跌穿75元。上日有逾290萬元淨流出其輪證好倉。

長城汽車上日曾漲12.8%，破頂高見35.6元，全日維持10.8%的升幅，收34.95元。股份近日發布中期業績快報後沿10天線向上，周五早段先跌後回升，重上35元。周四有近140萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾130萬元淨流入。

建設銀行周四逆市收跌2.7%於5.41元，跌破10天線。建行因部分信貸資金違規流入房地產市場而遭罰款。另外，建行公布獲准發行不超過1,450億人幣二級資本債券。股份周五早段低見5.34元後獲承接，重返5.4元附近爭持。周四有逾190萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾20萬元淨流出。

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