陳茂波：國際投資者對利用香港投資內地興趣愈來愈大

財政司司長陳茂波日前接受訪問時表示，中資企業在境外上市的規模很大，2018年4月份香港上市規則改革開始生效，到現在回來的企業55家，籌資超過5,000億港元，加起來佔現在香港股票市場市值的1/4，並且激活了香港的股票市場，2019年每天股票市場平均交易額不到900億元，2020年上升到1,290多億元，到現在上半年是1,600多億元。

他稱，看見國際資金愈來愈多用於香港，以滬港通、深港通為例，2020年北向的增長很厲害，有部分超過80%，表示國際投資者利用香港這個平台投資境內的興趣愈來愈大，往後這個大潮會非常興旺。

此外，他提及香港跟美國市場的監管不一樣，上市企業面對的風險也不一樣。如到美國上市，中國企業需要面對集體訴訟方面的風險，而且還有美國對中國國家政策變動的風險，而且該些風險也不是企業自己可以掌握的。來香港上市的話，從政策、政治方面來說，是沒有相關風險。香港一方面是鼓勵、方便上市，同時保護小投資者的利益，現在在研究「特殊目的收購公司(SPAC)」，美國去年跟今年頭幾個月做得不錯，他覺得可以有一個香港版的特殊目的收購公司，準備在9月份諮詢市場，目的是讓不同的企業選擇比較合適的方案上市。

對於央行數碼貨幣(CBDC)，他透露之前有研究過，那時覺得在零售層面可能場景還沒成熟，畢竟當時在香港用信用卡、八達通都很方便，當時的研究認為零售層面可能用不上，在跨境支付方面就很有空間。所以現在跟內地、泰國及阿聯酋有一個項目，用央行數碼貨幣做跨境貿易融資，嘗試不錯，下一步會總結經驗再推進。在零售層面，最近也看到了變化。香港在做兩部分工作，一個是數碼人民幣到香港的應用，在跟人民銀行溝通，在技術各方面做好準備，隨時配套人民幣跨境使用；同時香港的零售層面也在研究，大概一年內就會拿出方案。

面對包括上海國際金融中心建設步履加快、國際國內金融格局正深刻變化中的紛繁形勢下，他指香港作為國際金融中心，有幾個方面可以貢獻給國家，包括作為內地企業、國際籌資融資的一個中心；人民幣國際化，是大勢所趨，在現在美國對中國打壓的環境下顯得更重要；「一帶一路」的功能平台；作為粵港澳大灣區理財通以外，整個資產管理、財富管理；綠色金融。