【高盛推介】阿里下周公布業績　購證牛證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴將於下周二(8月3日)公布2022財年首財季業績，市場預期首財季非公認會計準則淨利潤料介乎364.69億至421.96億元人民幣，按年下跌7.6%至上升6.9%。

阿里股價周四(7月29日)反彈後周五(7月30日)早段回落，現下跌逾5%，報187港元。

觀察個股輪證資金流向，周四見阿里認購及沽證都有資金流走。但觀察過去5個交易日計，資金兩邊部署，認購及認沽分別大約2,000萬及1,200萬元流入。

觀察個股波幅數據，會發現近日阿里相關產品的波幅非常波動，投資者宜選擇對波幅敏感度較低的產品，以減低波幅變化對輪價的影響，因此宜留意貼價至輕微價外的選擇。

阿里購證12836，行使價198.1元，2021年9月27日到期，實際槓桿9.5倍，市場唯一中短期貼價條款、高槓桿、低面值。

阿里購證12321，行使價204.08元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.4倍，中期、輕微價外、低街貨。

阿里牛證66629，收回價165元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，遠牛、相近收回價產品中槓桿最高。

阿里熊證51434，收回價210元，行使價212元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，遠熊、低街貨。

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