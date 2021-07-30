【高盛推介】阿里下周公布業績 購證牛證部署
2021年07月30日 12:13
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴將於下周二(8月3日)公布2022財年首財季業績，市場預期首財季非公認會計準則淨利潤料介乎364.69億至421.96億元人民幣，按年下跌7.6%至上升6.9%。
阿里股價周四(7月29日)反彈後周五(7月30日)早段回落，現下跌逾5%，報187港元。
觀察個股輪證資金流向，周四見阿里認購及沽證都有資金流走。但觀察過去5個交易日計，資金兩邊部署，認購及認沽分別大約2,000萬及1,200萬元流入。
觀察個股波幅數據，會發現近日阿里相關產品的波幅非常波動，投資者宜選擇對波幅敏感度較低的產品，以減低波幅變化對輪價的影響，因此宜留意貼價至輕微價外的選擇。
投資者如看好，可留意現時市場最貼價條款之一的購證(12836)，是市場唯一中短期貼價條款，屬高槓桿、低面值，可利用作短線部署。中期證則可留意輕微價外購證(12321)，是相近條款產品中高槓桿、低街貨的選擇。
阿里購證12836，行使價198.1元，2021年9月27日到期，實際槓桿9.5倍，市場唯一中短期貼價條款、高槓桿、低面值。
阿里購證12321，行使價204.08元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.4倍，中期、輕微價外、低街貨。
股價波動，計劃部署阿里牛熊證的投資者現時宜利用較遠收回的產品，以減低收回風險，看好可留意阿里牛證(66629)，收回價165元，距離現貨有約25元差距，是相近收回價產品中槓桿最高。相反，如看淡阿里，可留意遠熊證(51434)，收回價210元，距離現貨有約20元差距。
阿里牛證66629，收回價165元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，遠牛、相近收回價產品中槓桿最高。
阿里熊證51434，收回價210元，行使價212元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，遠熊、低街貨。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。