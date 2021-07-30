【高盛推介】汽車股強勢　留意貼價高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪近日相對強勢，周五(30日)早段高見240港元，是自2月份的高位。

多間券商近日發表報告看好比亞迪，分別調升目標價或納入「確信買入」名單。

觀察個股輪證資金流向，雖見近日資金流走比亞迪認購證，但仍不乏資金轉移至輕微價外的產品。

比亞迪購證16532，行使價268.2元，2021年12月10日到期，實際槓桿4.9倍，行使價240至290元，3個月期以上產品中槓桿最高。

比亞迪購證16925，行使價288.88元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.6倍，相近條款產品槓桿最高、低街貨。

比亞迪沽證20862，行使價188.78元，2021年12月10日到期，實際槓桿4.2倍，行使價185至235元，3個月期以上產品中槓桿最高。

比亞迪牛證50251，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率4.7倍，相近收回產品中槓桿最高。

比亞迪熊證52675，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率4.9倍，相近收回產品中槓桿最高。

另一汽車股吉利汽車股價同樣強勢，周五早段升逾1%，高見26.45元的近1個月高位。

吉汽購證16618，行使價28.88元，2021年9月30日到期，實際槓桿7.5倍，少數中期輕微價外、低面值產品。

吉汽牛證51656，收回價21元，行使價20.5元，換股比率50，槓桿比率4.7倍，相近收回產品中槓桿最高。

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