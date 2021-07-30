【高盛推介】汽車股強勢 留意貼價高槓桿購證
2021年07月30日 12:26
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪近日相對強勢，周五(30日)早段高見240港元，是自2月份的高位。
多間券商近日發表報告看好比亞迪，分別調升目標價或納入「確信買入」名單。
觀察個股輪證資金流向，雖見近日資金流走比亞迪認購證，但仍不乏資金轉移至輕微價外的產品。
相反，如看淡比亞迪，可留意沽證(20862)，亦是中期輕微價外證中槓桿最高。
比亞迪購證16532，行使價268.2元，2021年12月10日到期，實際槓桿4.9倍，行使價240至290元，3個月期以上產品中槓桿最高。
比亞迪購證16925，行使價288.88元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.6倍，相近條款產品槓桿最高、低街貨。
比亞迪沽證20862，行使價188.78元，2021年12月10日到期，實際槓桿4.2倍，行使價185至235元，3個月期以上產品中槓桿最高。
比亞迪牛證50251，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率4.7倍，相近收回產品中槓桿最高。
比亞迪熊證52675，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率4.9倍，相近收回產品中槓桿最高。
另一汽車股吉利汽車股價同樣強勢，周五早段升逾1%，高見26.45元的近1個月高位。
吉汽購證16618，行使價28.88元，2021年9月30日到期，實際槓桿7.5倍，少數中期輕微價外、低面值產品。
吉汽牛證51656，收回價21元，行使價20.5元，換股比率50，槓桿比率4.7倍，相近收回產品中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。