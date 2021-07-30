陳永傑：港島區上半年一手交易量創近年高

疫情漸趨穩定，經濟復甦，政府統計處最新公布4月至6月經季節性調整的失業率回落至5.5%。環球量化寬鬆政策及低息環境持續，吸引不少資金流入豪宅市場，豪宅交投持續上揚。

2021年上半年錄得最多買賣登記價值二千萬元以上的的豪宅屋苑，是黃竹坑站港島南岸第一期晉環，錄268宗，總值78.65億元。晉環熱賣可謂佔盡天時及地利優勢。2020年施政報告提及實施「躍動港島南」計劃，推動黃竹坑工廈轉型升級至商貿用途，區內文化及消閒設施有所提升，黃竹坑活化轉型至充滿活力的社區。黃竹坑站項目更是港島區罕見大型鐵路項目，港島區物業一向供應罕有，並以單幢物業為主，大型屋苑式供應稀缺，少有像日出康城及啟德等可作大規模發展的土地。

晉環推出後大受市場歡迎，5月份港島區一手私人住宅買賣合約登記錄得456宗，創2018年7月後34個月單月新高。2021年上半年港島區一手私人住宅買賣合約登記錄得925宗，總值277.49億元，較2020年下半年的352宗及100.47億元，分別上升163%及176%，宗數是創2018年上半年1,245宗後的六個半年度新高，金額是創2018年下半年326.02億元後的五個半年度新高。

黃竹坑站港島南岸為未來港島區的供應重鎮，項目盡享完善鐵路網絡優勢，加上區內的商業發展，令區內物業需求更見殷切，未來數年將成市場焦點，各位準買家將密切期待港島南岸第二期「揚海」登場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑