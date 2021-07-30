黃詠欣：共同承造9成按揭　有性別限制？

港版《大叔的愛》雖然播完，但「田田」、「阿牧」人氣仍然爆燈，同性題材亦多了人討論，近日接到有關「同性伴侶」的按揭查詢，到底他們可否做到9成按揭呢？

一般來說，做9成按揭如果想加擔保人或聯名借款人，要求直系親屬或未婚夫妻才可以，而且要申報同住才符合資格。不過，目前港法例暫時未承認同性婚姻，同性伴侶在法律上並非夫婦，那麼他們是否可符合銀行及按保公司直系親屬的定義呢？

按經驗，在過往社會對於同性伴侶的關係都較為忌諱，故此他們在申報關係時通常都避重就輕只以「遠房親戚」或「工作伙伴」作解釋，曾經有個案兩名男子聯名申請按揭，他們就以「工作伙伴」及出示一直共同租住物業的證明文件，最後都順利批出8成按揭。

現今社會已經更為開明，本地多間銀行及按保公司皆容許以同性伴侶作按揭擔保人或借款人，只要直接申報為「同性伴侶」關係並且是同住於單位內，銀行都會考慮批出高成數按揭申請。最近亦有不少成功案例，經我們協助下，順利通過按揭保險公司及銀行審批，成功申請9成按揭，申請過程與一般直系親屬做擔保人或借款人沒有分別，批出息率為H+1.3%，年期30年，同樣享有按揭保費折扣及銀行現金回贈。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣