德國准機構基金持有高達20%虛擬貨幣　下周一起生效

外媒報道，德國計劃首次允許部分機構級別的基金大規模投資虛擬貨幣資產。

報道指，根據下周一(8月2日)將生效的一項法律，有固定投資規則的所謂「特別基金」(Spezialfonds)可以將持有多達20%的資產，投資於比特幣和其他虛擬貨幣資產。這些基金目前管理約1.8萬億歐元。

不過，德國基金行業機構BVI的虛擬資產專家Tim Kreutzmann相信，大多數基金最初將會保持在遠低於20%的水平，原因是保險公司等機構投資者對其投資策略有嚴格的監管要求，又或者他們未必想投資虛擬貨幣。Kaczmarski認為，虛擬貨幣的波動性，可能使它們對傳統上較保守的德國投資者缺乏吸引力，並預計這些基金將在低水平上試水虛貨幣，重申其中的大多數基金至少在5年內，都不會觸及接近20%的上限。

此外，德意志銀行的資產管理子公司DWS表示，正在密切關注事態發展，但目前不打算提供任何購買虛擬貨幣的基金。德國最大資產管理公司之一DekaBank表示，公司一直在考慮投資數碼貨幣，但尚未做出決定。