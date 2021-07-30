全球債務佔GDP的3.6倍　Degussa：央行對通脹失控有利黃金白銀

根據國際金融協會(IIF)的資料，到2021年第一季末，全球債務已達到289萬億美元(約2,254萬億港元)，相當於全球國內生產總值(GDP)的3.6倍。

德國法蘭克福的貴金屬提煉公司Degussa認為，在多年的極低利率後，經濟體背負着創紀錄的債務，在這種背景下，很難看出央行要如何提高利率，而不會引發下一次嚴重的信貸或金融和經濟危機。

Degussa指出，各國央行對通脹預期失去控制的風險正持續擴大，而通脹壓力持續上升，已將實際利率大幅推入負值區間，雖然並未使黃金立即受惠，但並不改變其長期價值。

Degussa指出，黃金近期疲軟的原因之一，是央行成功讓消費者相信，物價上漲只是暫時。基於市場參與者堅守對央行的信心，目前黃金和白銀在人們的價值排名上，並不居於前列。

不過，Degussa警告，各國央行對於通脹可能趨緩，顯得過於自信與樂觀。他們甚至忘記，由於央行政策不斷擴大貨幣供應，一直在助長通脹。

Degussa認為，目光長遠的投資者應將目前黃金和白銀的定價，視為擴大實物貴金屬投資組合極具吸引力的機會。