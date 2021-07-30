二手樓價指數報188.77點　按周升1.01%

二手樓價續升，反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新錄188.77點，創105周新高，按周升1.01%，升幅為13周最大。樓價於破頂前明顯由連升轉為反覆爭持，近4周計CCL走勢持續一升一跌，在186點到188點之間窄幅爭持，但每次的高位及低位均比上一次高，走勢有反覆向上的迹象。隨着樓價愈接近歷史高位，買賣雙方的角力會增大，相信樓價爭持的局面會維持一段時間。現時CCL距離自己歷史高位190.48點相差0.90%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.57點，為歷史第三高，按周升1.28%，升幅為13周最大。CCL(中小型單位)報189.27點，創104周最大，按周升1.17%，升幅為13周最大。CCL(大型單位)報186.18點，按周升0.14%，連升3周共0.95%。

隨着樓價逼近歷史高位，樓價反覆爭持。近4周，CCL_Mass及CCL(中小型單位)走勢持續一升一跌，CCL_Mass在189點到191點爭持，CCL(中小型單位)在187點到189點爭持，而CCL(大型單位)則企穩185點水平。樓價持續於高位反覆，等待突破。現時CCL_Mass距離自己歷史高位相差0.06%， CCL(中小型單位)相差0.49%，CCL(大型單位)相差2.99%。

近4周，四區指數走勢各自反覆，四區齊升出現一次，三區跌一區升出現兩次，三區升一區跌出現一次。新界東CCL_Mass報203.98點，創148周新高，按周升1.27%，連升3周共2.31%。港島CCL_Mass報195.57點，按周升0.87%，結束2周連跌。 九龍CCL_Mass報184.70點，按周升0.41%。新界西CCL_Mass報176.76點，按周升2.95%，升幅為175周最大。

四區指數與自己歷史高位相比，港島CCL_Mass相差1.85%，九龍CCL_Mass相差2.12%，新界東CCL_Mass相差2.32%，新界西CCL_Mass相差0.13%。

今周CCL八大指數齊升，是2021年首次出現。上次出現是2020年底，即相隔33周之後再次出現，顯示樓價蓄勢衝頂，挑戰歷史新高。但CCL三大整體指數，近4周升跌交錯，反映樓價破頂前，經歷反覆爭持。縱然日後樓價破頂，亦可能於頂位爭持一段時間。