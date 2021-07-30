北韓去年經濟收縮4.5%　面臨90年代饑荒以來最大危機

北韓是上最神秘的國家之一，受到聯合國持續制裁、新冠肺炎封鎖措施、惡劣天氣等打擊，2020年經濟出現23年來最嚴重萎縮，專家更說北韓經濟恐陷入危機。

外媒根據各方面數據分析，北韓去年國內生產總值(GDP)實際收縮4.5%，是1997年以來最差，也無力延續2019年的0.4%增長，該年是3年來首次擴張。

北韓2020年貿易額暴跌73.4%至僅8.6億美元，其中沒被制裁的手錶、假髮等商品，出口也分別暴跌86.3%、92.7%。這些出口商品貿易在2016年貢獻約21.9%的GDP，2020年急劇下降至2.9%。佔北韓經濟總量1/3的服務業萎縮4%、佔經濟28%的工業則下降5.9%，農林漁業也下降7.6%。

北韓因實施極嚴格邊境封鎖，至今仍未報告新冠肺炎確診病例，但這也使得與最大經濟命脈中國的貿易幾乎停擺，中國海關數據顯示，去年雙邊貿易比2019年下降80%以上。領導人金正恩上個月表示面臨糧食緊張，理由是大流行和去年的颱風。

南韓政府消息透露，北韓面臨着90年代大饑荒以來最嚴重的經濟危機。兩年的邊境關閉和颱風加深了危機，但在中國的幫助下，還未動搖到其經濟基礎的程度。

首爾大學專門研究北韓問題的經濟學教授Kim Byeong-yeon估計，北韓經濟在2017至2020年間可能萎縮20%，且可能會帶來更大的政治影響，因為人民現在擁有比90年代更多的經濟利益和知識。