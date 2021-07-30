利華控股疫情來完成4項收購 望每年收入和利潤增長2成
2021年07月30日 16:17
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疫情促進網購平台業務，市民不一定在「快速時裝」的傳統大型零售品牌購物，轉而發掘發高品質的細小品牌。主要從事時裝品牌技術顧問及支援的輕資產服裝供應商利華控股集團(01346)表示，自疫情以來，集團在去年7月開始收購計劃，至今完成4項收購，新覆蓋產品包括高性能運動服、功能性外套、牛仔服及毛衣。因疫情期間令不少服裝品牌面臨經營壓力，集團可趁機以具吸引力金額進行收購。
集團主席及執行董事司徒志仁表示，收購準則着重高品質產品，集團未來將會以有如服裝界的「阿里雲」定位，為客戶提供服務供應鏈管理服務。
展望未來，集團對2021年發展充滿信心，司徒志仁表示，疫情最艱難時期已過去，其主要業務往來的國家地區開始隨着疫苗接種普及化而放寬管制，服裝零售有望重啟。同時，消費者需求預期反彈，料銷售渠道回應正面及訂單量時續增長。因此，集團預期2021年利潤增長可重回甚至高於2019年水平。
此外，集團在中期發展上期望增加科技應用，發展數碼化平台。惟在未來收購計劃目標等沒有具體數字提供，他表示隨着經濟復甦，未來12個月的收購進度將比過往12個月慢。利潤方面，期望在合併收購後，集團收入和利潤可每年達到高於20%的增長。