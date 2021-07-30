利華控股疫情來完成4項收購　望每年收入和利潤增長2成

集團主席及執行董事司徒志仁表示，收購準則着重高品質產品，集團未來將會以有如服裝界的「阿里雲」定位，為客戶提供服務供應鏈管理服務。

展望未來，集團對2021年發展充滿信心，司徒志仁表示，疫情最艱難時期已過去，其主要業務往來的國家地區開始隨着疫苗接種普及化而放寬管制，服裝零售有望重啟。同時，消費者需求預期反彈，料銷售渠道回應正面及訂單量時續增長。因此，集團預期2021年利潤增長可重回甚至高於2019年水平。

此外，集團在中期發展上期望增加科技應用，發展數碼化平台。惟在未來收購計劃目標等沒有具體數字提供，他表示隨着經濟復甦，未來12個月的收購進度將比過往12個月慢。利潤方面，期望在合併收購後，集團收入和利潤可每年達到高於20%的增長。