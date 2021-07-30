道期跌135點　油價偏軟

美匯指數報91.87；港匯見7.7724；離岸人民幣(CNH)報6.4581；美元兌日圓報109.51；歐元企1.1897，英鎊處1.3964。金價報1,892美元。油價偏軟，布油報75.77美元，紐油報73.33美元。道指期貨跌135點。

●市後關注點

-17:00 歐元區7月消費物價指數(CPI)；歐元區6月失業率

-20:30 美國6月個人開支及收入

-21:45 美國7月芝加哥採購經理指數(PMI)

-22:00 美國7月密歇根大學消費者情緒指數

-恒大與淮北礦業決付款節點有爭議，另廊坊發展兩成股權被凍結。

●德國准機構基金持有高達20%虛擬貨幣，下周一起生效。

-全球虛擬貨幣用戶數目爆升，上月已達2.21億。

●南韓首富換位！Kakao創辦人身家1,053億，超越三星李在鎔。

●傳Apple發行65億美元債券，用作回購及支付股息。

●澳洲樓價飆升，首都坎培拉一年漲近30%。

●全球缺「芯」！惠譽：掣肘第二季中外合資車企銷量。

-傳美國修訂碳排放標準，汽車業2030年電動車銷售佔4成。

●傳騰訊音樂8月推NFT加密藝術品平台服務。

●中國經濟：

-中銀保監：信託公司不得新增境內一級非金融子公司。

-內地教育部確定義務教育階段校外培訓學科分類。

-工信部：已通報1407款違規APP，377款拒不整改下架。

-人行潘功勝：堅持外匯領域改革不走回頭路。

-遭美打壓！華為缺晶片，5G手機只能行4G。

●調查：逾八成港人願在消費券以外花費，主要考慮呢3點...

●運房局：香港一手私樓潛在供應增至9.6萬伙。