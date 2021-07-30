道期跌135點 油價偏軟
2021年07月30日 16:21
東網電視更多新聞短片
美匯指數報91.87；港匯見7.7724；離岸人民幣(CNH)報6.4581；美元兌日圓報109.51；歐元企1.1897，英鎊處1.3964。金價報1,892美元。油價偏軟，布油報75.77美元，紐油報73.33美元。道指期貨跌135點。
●市後關注點
-17:00 歐元區7月消費物價指數(CPI)；歐元區6月失業率
-20:30 美國6月個人開支及收入
-21:45 美國7月芝加哥採購經理指數(PMI)
-22:00 美國7月密歇根大學消費者情緒指數
●港股再度失守兩萬六關，恒生指數收市跌354點或1.35%，報25,961點；國企指數跌182點或1.94%，報9,233點；科技指數跌177點或2.56%，至6,780點。主板成交1,896億港元。大型科網股跌繼續拖低大市，騰訊跌2.64%；阿里巴巴跌4.2%；美團跌5.86%；小米集團跌2.12%；京東集團跌2.33%。https://bit.ly/3rHZQj8
-恒大與淮北礦業決付款節點有爭議，另廊坊發展兩成股權被凍結。
●滬綜指全日跌14點或0.4%，7月累瀉5%。https://bit.ly/3fbT7Jz
●德國准機構基金持有高達20%虛擬貨幣，下周一起生效。
-全球虛擬貨幣用戶數目爆升，上月已達2.21億。
●南韓首富換位！Kakao創辦人身家1,053億，超越三星李在鎔。
●傳Apple發行65億美元債券，用作回購及支付股息。
●澳洲樓價飆升，首都坎培拉一年漲近30%。
●全球缺「芯」！惠譽：掣肘第二季中外合資車企銷量。
-傳美國修訂碳排放標準，汽車業2030年電動車銷售佔4成。
●傳騰訊音樂8月推NFT加密藝術品平台服務。
●中國經濟：
-中銀保監：信託公司不得新增境內一級非金融子公司。
-內地教育部確定義務教育階段校外培訓學科分類。
-工信部：已通報1407款違規APP，377款拒不整改下架。
-人行潘功勝：堅持外匯領域改革不走回頭路。
-遭美打壓！華為缺晶片，5G手機只能行4G。
●調查：逾八成港人願在消費券以外花費，主要考慮呢3點...
●運房局：香港一手私樓潛在供應增至9.6萬伙。