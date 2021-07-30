香港上半年整體存款總額升4.6%　港元存款增逾7%

香港金融管理局周五(7月30日)公布，撇除新股認購貸款所產生的存款，2021年6月份認可機構的存款總額及港元存款分別上升0.3%及0.7%。2021年上半年，存款總額及港元存款分別上升4.6%及7.6%，若撇除新股認購貸款所產生的存款，則分別上升2.7%及3.7%。

6月份的貨幣統計數字受到大型新股認購活動的資金進出影響。6月份存款總額及港元存款分別上升2.2%及4.5%，部分由6月底新股認購貸款所產生的存款所致。外幣存款則下跌0.2%。香港人民幣存款按月沒有明顯變動，於6月底為8,212億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於6月份為6,500億元人民幣，而5月份的數字為4,823億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等。

6月份貸款與墊款總額上升4%，部分由6月底的新股認購貸款所致。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)較上月上升5.9%，在香港境外使用的貸款則較上月下跌0.3%。撇除新股認購貸款，6月份貸款與墊款總額上升1.4%，於上半年上升4.4%。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率由5月底的82.6%，上升至6月底的84.2%。

2021年第2季在香港使用的貸款(包括貿易融資)錄得5.8%的按季升幅，首季則升3.6%。按經濟用途分析，這些貸款於第2季的升幅主要由貿易融資及對股票經紀的貸款帶動。

6月份港元貨幣供應量M2及M3皆上升4.1%，與去年同期比較上升10.9%。6月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升3.1%，與去年同期比較上升22.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於6月份同時上升1.9%，與去年同期比較上升7.5%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，6月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升0.6%，於上半年上升3.2%；貨幣供應量總額M2及M3於6月份皆微升0.1%，於上半年上升2.2%。

金管局稱，由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素影響而出現波動，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動等。