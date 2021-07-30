內地續整頓網約車行業　滴滴盤前曾跌7%

內地對各行業的整頓持續，繼早前促餐飲平台保障「外賣仔」權益後，中國交通運輸部周五協同監管部召開2021年第二次全體會議，審議《關於加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作的意見》，表示將依法查處網約車和貨連平台壟斷，以推動相關業態健康發展。

交通部部長李小鵬指，將進一步加強規範和監管，有力有效防範化解各類風險隱患。會議中提及，現時網約車、網絡貨運等交通運輸新業態快速發展，惟部份網約車平台侵害旗下司機權益，部份貨運平台企業經營行為不規範等，對行業安全穩定帶來風險。

會議要求，要持續提升監管能力水平，特別是加強反壟斷監管和反不正當競爭，依法查處網約車和貨運平台壟斷、排除和限制競爭、擾亂市場秩序、侵害司機合法權益等違法行為；督促非法營運問題突出的網約車平台公司明確時間表和工作計劃，加快清退不合規車輛和人員，進一步加強網絡與數據安全管理，切實保護消費者個人信息安全。

會議亦提及，會盡快出台關於加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作的政策文件，並督促公司持續完善軟件功能，為老年人提供更多適老化服務。

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