業主叫價進取！嘉亨灣海景兩房位零議價賣1248萬元

二手市場持續活躍，業主叫價進取，西灣河嘉亨灣海景兩房單位，不願減價下，仍獲投資者以1,248萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣2座中層C室，實用面積約467方呎，兩房間隔，享海景，對上同類型單位1座中層C室，曾以1,225萬元沽出，而原業主見市況向好，不願減價，單位終以1,248萬元易手，實用呎價約26,724元，新買家為投資客。

●小西灣藍灣半島1座中高層A室，實用面積約614方呎，套三房間隔，望海景，以每月租金25,000元獲承租，實用呎租約41元，屋苑7月累錄7宗租賃成交，現時約有50個租盤，最低入場費由兩房戶月租18,500元起。

●鰂魚涌太古城7月暫錄約23宗買賣，包括夏宮閣為中層H室連租約單位，實用面積約702方呎，三房間隔，由於項目連租約，但原業主仍以市價放盤，放盤僅約3天，由叫價1,468萬元，多減價10萬元，故在無睇樓的情況下，以市價1,458萬元極速易手，實用呎價約20,769元。

●北角百福花園百喜閣高層H室，實用面積約597方呎，兩房間隔，以920萬元易手，實用呎價約15,410元，原業主於2008年3月購入上述單位，當時作價373.8萬元，持貨13年帳面獲利546.2萬元，期內升值近1.5倍。

－－－－－－

九龍區

●荔枝角美孚新邨3期百老匯街59號中層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望內園景，日前以776萬元沽出，實用呎價約15,186元，原業主於2018年2月以約680萬元購入，持貨滿3年帳面獲利約96萬元，物業升值約14.1%。

●西南九龍瓏璽6A座低層C室，兩房間隔，望樓景及海景，實用面積約524方呎，以約30,000元放租兩個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價5,000元，以25,000元租出，實用呎租約47.7元，新租客為情侶，睇樓兩次即決定承租。

●奧運站柏景灣10座低層D室，實用面積約737方呎，套三房間隔，望海景，吸引專業人士承租，每月租金36,000元，實用呎租約48.8元，業主於2007年3月斥資約530萬元購得，回報率約8.2厘。

●土瓜灣喜點高層G室，開放式間隔，望海景，實用面積約259方呎，以約13,000元放租兩星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,500元，以11,500元租出，實用呎租約44.4元，新租客為單身女子，睇樓兩次即決定承租。

●啟德嘉匯8座低層E室，實用面積349方呎，一房間隔，開放式廚房，最新以16,000元租出，實用呎租約46元，業主於今年3月以800萬元買入，現成功租出，可享約2.4厘租金回報。

－－－－－－

新界區

●東涌映灣園7月錄約35宗租賃成交，平均實用呎租約25.8元，屋苑5座高層H室，實用面積約986方呎，套三房連儲物房間隔，享內園及海景，月租叫價25,000元，新近獲外籍家庭洽租後以23,800元承租，實用呎租約24.1元。

●荃灣居屋祈德尊新邨A座高層G室，實用面積約437方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價612萬元，經議價後，共減22萬元或3.6%，以590萬元成交，實用呎價約13,501元，新買家為上車客。

●屯門居屋兆畦苑B座低層17室，實用面積約385方呎，兩房一廳間隔，區內客因熟悉區內環境，毋須重新適應，遂便決定以月租9,000元承租單位，實用呎租約23.4元，若以同類型單位現時銀行估值價約397萬元作計算，單位租金回報約2.7厘。

●屯門嘉華大廈低層D室，實用面積約224方呎，一房間隔，區內客由於原租單位無法續租，見單位內籠企理更附大部分傢電，遂便決定以8,750元即睇即租，實用呎租約39.1元， 上述月租不包管理費，如以同類型單位銀行估價約336萬元計算，租金回報率3.1厘。

●屯門凱德花園3座低層D室，實用面積約312方呎，兩房一廳間隔，區內客見屋苑鄰近小朋友上學地點，決定承租，而業主考慮到租客願意預繳1年租金，遂便減租1,200元，以8,800元租出，實用呎租約28.2元。

●天水圍居屋天盛苑P座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內公務員綠表客，見原業主調整價格，累積減價22萬元，決定於未補價第二市場以528萬元購入，實用呎價約8,123元。

●元朗尚悅7月27宗買賣，超前兩個月，新近錄得6座高層E室，實用面積約357方呎，細兩房間隔，望內園及樓景，以545萬元沽出，實用呎價約15,266元。

●元朗新元朗中心5座中層B室，實用面積約780方呎，套三房間隔，新近以1,000萬元沽出，實用呎價約12,821元，新買家因為工作事忙，打算減省放假睇樓的時間，網上搵盤，透過圖片對照後即入市。

●元朗PARK YOHO Genova第19座中層C室，實用面積約714方呎，套三房間隔，望內園景，放租半個月，獲租客以20,000元租入，實用呎租約28元，新租客為同屋苑租客，心儀屋苑配套齊全，即決定租入。

●粉嶺名都4座低層A室，實用面積約399方呎，兩房間隔，議價後以12,000元獲承租，實用呎租約30元，新租客為兩名內地男學生，由於仍然身處內地，睇相後決定以先付一年租金形式，租入單位方便上學。

●大埔太湖花園15座低層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，原先開價760萬元，放盤7個月，累減65萬元或8.6%，以695萬元成交，實用呎價約15,760元，原業主於2002年7月購入，當時作價133萬元，持貨19年帳面獲利562萬元，單位期內升值約4.2倍。

●大埔雲滙9座中層A5室，實用面積約455方呎，兩房間隔，以818萬元成交，實用呎價約17,978元，新買家為用家，感單位樓齡新，入市單位自住，原業主於2018年以768萬元購入，持貨3年帳面獲利約50萬元，期內升值約6.5%。

●大埔雲滙6座低層A2室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望內園景，以16,500元租出，實用呎租約32.4元，新租客為兩名內地男學生，以先付一年租金方式租入單位，業主於2020年以801萬元購入，租出單位可享約2.5厘租金回報。

●大埔嘉熙本月錄近15宗租賃成交，其中6座中層A室，實用面積約339方呎，一房連套房間隔，為準備來港就讀的內地生，只睇過單位相片，鍾情內籠附企理裝修，且提供基本家用電器，屋苑位置亦方便上落堂，故火速決定承租，議價後以月租14,000元成交，實用呎租約41.3元，客人更預繳1年租金。

●沙田帝堡城7座低層B室，實用面積約873方呎，套三房間隔，望園景，原以1,200萬元連車位放盤，經議價後減價70萬元，終獲買家以1,130萬元不連車位承接，實用呎價約12,944元。

●沙田濱景花園5座中層E室，實用面積約563方呎，套三房間隔，望河景，放盤約10個月，近日以858萬元零議價沽出，實用呎價約15,240元，屋苑7月暫錄約5宗二手買賣，屋苑現時約有21個單位放售，叫價由720萬元起。

●沙田第一城7月暫錄約38宗買賣，對比上月全月錄約37宗為多，其中45座低層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以565萬元易手，實用呎價約18,586元，原業主則於2018年以500萬元購入，持貨3年帳面獲利約65萬元，單位期內升值約13%。

●沙田第一城39座低層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景街景。物業放盤10日，獲買家零議價下528萬元承接，實用呎價約18,592元，原業主於2010年12月以194萬元購入，持貨10年多帳面獲利334萬元，期內升值1.7倍。

●沙田夾屋晴碧花園1座低層G室，實用面積約675方呎，三房間隔，放盤11個月，原先叫價910萬元，累減42萬元，獲買家於自由市場以868萬元承接，實用呎價約12,859元。

●沙田中心佳寧大廈低層B室，實用面積約347方呎，兩房間隔，議價後以649萬元易手，實用呎價約18,703元，新買家為用家，原業主於2014年以365萬元入市上址，持貨7年帳面獲利約284萬元離場，單位升值約77.8%。

●大圍文禮閣2座低層E室，實用面積約622方呎，三房間隔，以938萬元沽出，實用呎價約15,080元，原業主於2010年12月以410萬元購入，持貨10年多，帳面獲利528萬元，單位期內升值約1.3倍。

●大圍盛世5座北翼中層B室，實用面積約961方呎，套三房間隔，日前以1,845萬元易手，實用呎價約19,199元，原業主則於2012年以966萬元購入，持貨9年帳面獲利約879萬元離場，單位升值約91%。

●馬鞍山新港城D座高層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，望山景，原先開價668萬，放盤10日，象徵式減16萬，獲買家以652萬元承接，實用呎價約20,312元，原業主早於1995年9月以167萬元購入，持貨26年帳面獲利485萬元，期內升值約2.9倍。

●馬鞍山新港城7月暫錄約15宗買賣，屋苑F座低層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，日前以670萬元易手，實用呎價約19,822元，原業主於2010年以214萬元購入，持貨11年帳面獲利約456萬元，單位升值約2.1倍。