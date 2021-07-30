美股三大指數仍受壓　港股夜期低水

市場仍在評估美國疲軟的GDP數據對聯儲局政策的影響。7月最後交易日，美股早市繼續受壓，道指目前報35,015點，跌68點；標指報4,399點，跌19點或0.44%；納指報14,667點點，跌110點或0.75%。港股期指夜市報25,947點，升50點，低水14點。

美國二季度GDP數據不及預期，但交易員似乎認為該數據將使聯儲局在經濟復甦期間繼續維持當前的寬鬆貨幣政策。

Verdence Capital Advisors投資組合策略主管Meghan Horneman表示，周四的經濟數據既非極好，也不是極壞，而是介於二者之間，這會讓聯儲繼續探討貨幣政策路徑。

然而，絕大多數公司至少公布了超過預期的第二財季財報，並推動美股市場迭創紀錄新高。標指本周四創歷史最後收市紀錄，今年迄今上漲17.7%。道指也有望實現強勁的月度漲幅，該指數在7月的漲幅接近2.8%。

【21:30】憂慮大型科企增長放慢，美股周五(30日)早段受壓，道指跌95點，至34,989點；標指跌30點，至4,389點；以科技股為主的納指跌163點，至14,615點。

網購巨人亞馬遜第二季收入雖增27.18%至1,130.8億美元，卻是2018年以來首次遜於市場預期。該公司並預警收入增長將繼續減速，拖累股價於美股早段挫7.82%至3,318.36美元。

圖片社交網站Pinterest第二季的美國每月活躍用戶按年減少5%至9,100萬戶，跌勢更有加速迹象，7月截至27日止的每月活躍用戶再跌7%，股價早段狠瀉17.67%至59.31美元。

重型機械生產商卡特彼勒第二季經調整後每股盈利2.6美元，勝預期，但該公司未有提供全年盈測，並警告由於運費和原料成本上升，以及推擴和研發開支增加將影響毛利率，公司股價早段跌2.96%至206.27美元。

受散戶歡迎的交易平台Robinhood周四首日掛牌跌8.37%，但獲女股神伍德(Cathie Wood)支持，其旗艦交易所買賣基金(ETF)ARK Innovation ETF(ARKK)周四買入近130萬股。Robinhood股價早段再跌2.96%至33.79美元。