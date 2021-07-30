未來私宅潛在供應增多　達9.6萬伙逾3年新高

私人住宅潛在供應出現突破，運輸及房屋局截至6月底數據，未來3至4年一手住宅供應料9.6萬伙，按季上升3,000伙，為超過3年共13個季度最多，期內施工及落成量亦錄大幅增長。惟業界對供應能否持續則有保留，更預期數年後或有機會出現斷層。

運房局發言人指出，上述一手潛在供應當中，包括1.2萬個貨尾單位、5.7萬個興建中但未售出的單位，以及2.7萬個在已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位。另估計有7.7萬伙為實用面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量約80%。

該局預計未來數月將有9幅住宅用地轉為熟地，可提供約5,700個單位，料供應量可維持在較高水平。至於私宅施工及落成量按季都有顯著升幅，第二季分別錄4,300及6,700伙，較第一季勁升約95.5%及1.91倍。不過，兩項數字按年同期仍少約40.3%及11.8%。

事實上，業界對將來供應未敢過分樂觀，美聯物業首席分析師劉嘉輝指，供應上升主要受惠上述熟地單位按季增2,000伙帶動，並增至兩年高位，惟整體供應始終受賣地私宅供應目標調低影響，未來難大幅攀升。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，發展商積極收購舊樓重建，加上早前有較多鐵路項目批出，有助增加熟地單位供應，但目前可供應的鐵路物業發展已近尾聲，樓價上升亦增加併購舊樓難度。

他又指，上季建築中但已預售的樓花單位由1.4萬伙，按季減少至1.1萬伙的逾兩年低位，反映新盤銷售步伐放緩，減慢市場現有供應的消耗，相信恢復通關後，整體潛在供應數字會回落。

對於施工及落成數字攀升，萊坊執行董事林浩文估計，未來一、兩年住宅樓市供應仍可應付市場需要，即使不達標也不會有太大差距，但預計2024年開始，供應或會出現失衡情況。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮相信，隨着疫情持續受控及整體經濟改善，下半年私宅建屋進度會持續加快。然而，依目前情況看來，要短期內釋出大量土地十分困難，相信樓價穩中向好，下半年料再有5%或以上升幅。