軟銀基金投資研狗隻基因初創　盼延長壽命

軟銀旗下願景基金第二期將斥資7,500萬美元（約5.85億港元），領投一家狗隻基因初創公司Embark，專門研究如何延長狗隻壽命。而Embark首席執行官Ryan Boyko更透露，該企正研究軟銀創始人孫正義所養的狗隻DNA，期望將其壽命延長3年。

此輪融資過後，該企的估值約為7億美元（約54.6億港元）。其他參與本輪融資的投資者，包括F-Prime Capital、SV Angel、Freestyle Capital、Slow Ventures和Third Kind Venture Capital，Embark計劃將資金用於招聘和產品開發。

Embark由Ryan Boyko及其兄弟、紐約康奈爾大學獸醫學院副教授Adam共同創立，二人已深入研究狗隻基因逾10年。Ryan Boyko稱，公司主要是透過分析狗隻DNA，從中了解牠有機會缺乏的營養素，以及有可能患上的疾病等，讓飼主能夠及早預防、改變其飲食習慣，希望使狗狗更長壽。

對於狗隻而言，配種最為重要，而Embark發現，僅是避免近親繁殖，就可平均延長其壽命兩年，因為可以避免過敏和其他疾病。

Embark的狗狗DNA測試價錢與人類的測試相若，基本套餐索價129美元（約1,006港元），而另一個專為狗狗展覽而設的官方DNA測試則承惠149美元（約1,162港元），並提供其他測試，可篩查200多種健康風險。

據講，2020年疫情期間，Embark的收入較2019年激增2.35倍，今年收入更有望突破一億美元。Ryan指出，去年的疫情使人更珍惜有寵物相伴的時光，亦更捨得花錢在寵物身上。該公司主要面向美國和加拿大的客戶，亦正考慮進行向其他國家擴展。