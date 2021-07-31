東方日報B1：北水月撤635億史上最狠　恒指累冧一成

港股在傳統「七翻身月」慘變「七反艇月」！恒生指數在本月最後一個交易日再失守兩萬六大關，全月累計更暴瀉9.94%或2,866點，以點數計的跌幅為2015年8月後以來單月最差。即使內地連日企圖平息市場恐慌情緒，但以往港股買貨主力之一的「北水」，全月破天荒累計淨走資635.02億元，為互聯互通機制2014年11月開通後單月最多，反映在監管政策下「北水」狂沽港股，以控制持倉風險。

恒指本周三、四接連兩日共反彈逾千二點後，周五(30日)低開272點，報26,042點後沽壓增加，跌穿兩萬六後愈跌愈急，午後曾跌678點，低見25,636點，之後跌幅雖收窄，但全日仍跌354點或1.34%，報25,961點。國企指數報9,233點，跌182點；港股成交1,899億元，沽空比率14.57%。

綜觀7月，港股市值已蒸發6.2萬億元。當中，不得不提本周初港股上演的懸崖式暴跌，源於內地的監管大刀相繼劈向教育及科技產業，惹來市場憂慮政策收緊的風險或「火燒連環船」蔓延至其他行業。

俗稱「ATM」的阿里、騰訊及美團，股價周五分別跌4.2%、2.64%及5.86%，收報189元、479元及215元。全月計，美團全月累瀉近33%，為表現最差藍籌；騰訊及阿里分別累跌17.98%及14.09%。集合多隻「中箭」股份的科技指數周五亦挫177點，報6,780點，全月累計狂瀉1,374點或16.86%。

不過，聯交所披露資料顯示，英國基金公司BAILLIE GIFFORD & CO在周三按每股平均價202.076元，吸納946.4萬股美團，涉逾19.12億元。

日資券商大和認為，科網股已「跌過龍」，即使監管風險短期內不會消散，但對板塊仍持正面看法。惟這些公司的管理層應考慮進取的股份回購計劃，令投資者重拾信心。該行對騰訊及美團維持「買入」評級，目標價分別為820元及425元。