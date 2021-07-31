道指失三萬五關　亞馬遜大跌逾7%

憂大型科企增長放緩，加上聯儲局官員再度放鷹，美股表現受壓，道指周五跌149點或0.42%，報34,935；標指跌23點或0.54%，報4,395點；納指挫105點或0.71%，報14,672點。

全周累計，道指跌0.36%、標指及納指分別跌0.37%及1.11%。

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，金融市場「已做好充分準備」，迎接聯儲局在秋季開始縮減買債計劃，並稱希望該計劃在明年首季底前完成。他表示，不想震驚市場，但目標是在明年首季底完成，屆時看看通脹是否正在緩和，並觀察勞動力市場是否正在回升。

科技公司業績亦引發了市場憂慮，網購巨頭亞馬遜第二季收入雖增27.18%至1,130.8億美元，卻是2018年以來首次遜於市場預期。該公司並預警收入增長將繼續減速，拖累股價跌7.56%至3,327.59美元。

圖片社交網站Pinterest第二季的美國每月活躍用戶按年減少5%至9,100萬戶，跌勢更有加速迹象，7月截至27日止的每月活躍用戶再跌7%，股價大瀉18.24至58.9美元。