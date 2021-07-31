聯儲局隔夜逆回購規模達1.04萬億美元　創歷史新高

外媒報道，聯儲局隔夜逆回購工具於周五(31日)使用量規模達到1.04萬億美元，創下歷史新高，超過了6月30日的高位9,919.39億美元，亦反映美國銀行體系「水浸」情況愈來愈嚴重。

聯儲局的逆回購工具，可簡單理解為銀行把錢存在聯儲局，安置過剩現金。6月16日，聯儲局宣布將隔夜逆回購利率，從零上調至5個點子至0.05厘，以吸收市場上多餘的流動性，為息口「打底」；兩周後隔夜逆回購用量創9,919億美元新高，反映金融市場上美元流動性嚴重過剩。

瑞信環球短期利率策略主管Zoltan Pozsar此前估計，流入逆回購工具的資金規模8月底將升至1.3萬億美元(約10.14萬億港元)，連同國庫票據(短期國債)供應因政府債務到頂而減少，衝擊貨幣市場。

現金洪流繼續淹沒美元融資市場，上個月美聯儲將逆回購利率從0%提高至0.05%以來，刺激這一工具的需求激增。另一方面，央行購買資產且財政部壓縮現金賬戶，也將準備金推入系統。

因此，融資市場的流動性繼續膨脹，尤其是在財政部要盡力在月底債務上限恢復前將其現金規模降至4500億美元的情況下。這已經迫使美國政府進一步削減國庫券供應，從而又加劇了供需失衡，並提振了對美聯儲逆回購的需求。