中國7月製造業PMI跌至50.4　反映擴張步伐放緩

國家統計局公布，7月份中國製造業採購經理指數(PMI)為50.4，預期為50.8，前值報50.9；非製造業PMI為53.3，符合預期，前值為53.5；至於綜合PMI為52.4，前值為52.9。上述數字繼續位於臨界點以上，反映製造業總體繼續保持擴張情況，但步伐有所放緩。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，主要原材料購買價格指數及出廠價格指數分別為62.9及53.8，高於上月1.7及2.4個百分點。

從主要原材料購買價格指數看，製造業採購成本普遍上漲，其中石油、煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業均高於70。從出廠價格指數看，黑色金屬冶煉及壓延加工業為50.3，輕微高於臨界點，表明行業產品出廠價格基本保持平穩，鋼鐵行業「保供穩價」政策效果持續顯現。

趙指出，大型企業景氣保持平穩，中小型企業有所回落。大型企業PMI為51.7，與上月持平，高於製造業總體1.3個百分點。中、小型企業PMI分別為50和47.8，低於上月0.8和1.3個百分點。調查中部分中、小型企業反映，近期原材料成本上漲、訂單減少、回款壓力加大等問題顯著，企業生產經營受壓。