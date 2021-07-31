致富智庫：電子消費券明日到手　想錢滾錢可以點使？

市民期待已久的5,000港元電子消費券終於就快到手了！無論之前揀選用哪一款支付工具，首批成功登記人士最快可於明日(8月1日)領取首期2,000元消費券，大家又諗好點使未？

首先提提網友，餘下3,000元消費券要到10月才派發，不過如果你以支付寶香港(AlipayHK)、微信支付香港(WeChat Pay HK)及Tap & Go「拍住賞」呢3種方法拎取，當中存在一大使用彈性，就是如果你手頭鬆，並不急於使用，在毋須等用完首筆消費券，便可在10月一次過「自製」5,000元大使特使，咁就更加之爽喇！

若果使用八達通的你，亦不用羨慕，建議可以先行做定功課，到已鎖定想購買物品的商店，查詢會否接受「夾單付款」，即是多於1人使用消費券合併購買同一件產品，作為另類彈性之選。

講完付款可留意的部分，講回正題，對於一般普羅大眾，最簡單的使用方法是以消費券去支付日常性開支，如車費、出外用膳、在街市及超級市場等購買如日用品、餸菜及禮券等，再將節省下來的5,000現金儲起備用，或用作繳交信用卡卡數及股票投資等。

至於市場目前流行的虛擬銀行亦有夥拍支付平台提供優惠吸客，如全新用戶選用八達通卡領取消費券，則可享開戶優惠，贏取額外高達5,018元的現金獎賞，但要留意個別優惠設有期限。

特別一提，電子消費券有使用限期，且絕不能「套現」，如果消費者想用得更加精明，亦可考慮購買一些具有保值的消費品對抗通脹，如近期港股弱勢，買金保值便是其中一種不俗的防守型投資。

投資黃金有不同渠道，較為普遍的有實金、紙黃金、黃金交易所買賣基金(ETF)等，而紙黃金及黃金ETF要透過銀行或券商購買，但因為電子消費券的使用限制，想用消費券買金的唯一途徑是要到金行購買實金。

實金的種類多元化，若以保值行先，首選金條、金粒及金幣。9999實金純度達99.99%，一般以金粒或金條形式出售。利用5,000元電子消費券，只要自行補貼小量銀碼，便可買到重約3錢裝金粒，或重約10克的小型足金條。如果嫌分量太少，商戶又接受的話，不妨全家人或夫妻兩口子「集資」，以購買流通量較大的分量。無論買多買少，買實金的優點是買賣價較飾金便宜，因當中毋須計算手工費，較貼近投資者的需要。

至於金幣或銀幣則是指獲得國家或中央銀行認可，以黃金或白銀作為貨幣的一種。鑄金貨幣會標明其貨幣面值，在香港較知名的有楓葉及熊貓金幣等，部分金幣除了保值外，還可當作藝術品收藏，而且時間愈長，價值愈高，可變為財富增值的工具。這些金幣的入場費則會因應產品及其重量而有所不同，但購買前要留意個別黃金製品公司製作的金幣只具收藏價值，回購相對困難，削弱保值能力。

相比實金，各款飾金的純度各有不同，且售價中已包括手工費及佣金等，價格較高。若日後想賣回給金舖，由於只會按買入價計算，先會蝕掉手工費，亦涉及回收時的火耗費用，而買賣價差亦較闊，將再蝕去買賣差價。在七除八扣下，最終到手的金額或與預期大有出入。所以如果純以投資角度，實金始終較勝一籌。

值得一提的是，實物黃金不易收藏及攜帶，最理想的保存方法是存放於銀行保險箱，以避免期間因為管理不當而遭刮花，從而削減日後的出售價值。

最後再提一提大家，今次5,000元電子消費券只適用於本地零售、餐飲及服務業商戶的實體及網上店舖，以及支付交通費用；而不可以用於繳付政府收費、公共事業收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、向非本地商戶購物或個人對個人支付兌換現金。