代理料7月一手私宅買賣達2000宗　二手交投續穩

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至7月28日，7月份二手私人住宅買賣合約登記暫錄4,677宗，總值434.6億港元，預測全月登記約5,100宗，涉及475億元，將較6月的5,211宗及491.9億元，各跌2.1%及3.4%。

不過，他稱，7月二手交投維持平穩暢旺，金額連續5個月高企400億元以上，為1997年7月後24年以來首見，而宗數連續5個月高企5,000宗水平，是2011年6月後10年以來首見，反映在量化寬鬆及低息環境下，二手續旺，加上樓價向升，增強用家入市信心，刺激二手成交。

大型屋苑方面，期內天水圍嘉湖山莊、沙田第一城、美孚新邨及太古城，分別暫錄48宗、41宗、41宗及40宗買賣登記。

至於一手市場方面，截至28日的7月份一手私人住宅買賣合約登記暫錄1,858宗，總值264.1億元，預期整月約2,000宗及280億元，將較6月的1,929宗及299.1億元，分別微升3.7%及下跌6.4%，估計一手宗數將創自2020年12月2,096宗後的7個月新高。

其中7月份登記宗數最高的新盤為大圍柏傲莊III，暫錄425宗，總值69.64億元。其次為啟德維港1號，錄369宗，總值42.44億元。屯門恆大‧珺瓏灣2期錄63宗，排名第3位，總值3.35億元。